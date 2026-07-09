Video: conductor ataca a agente de Tránsito luego de ser infraccionado en Tehuacán, Puebla

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En Tehuacán, Puebla, agredieron a una oficial. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tehuacán, Puebla, una agente de Tránsito fue agredida por un conductor luego de que le aplicara una infracción por estacionar su vehículo en un lugar prohibido. Tras el procedimiento, el hombre mostró molestia y comenzó a confrontar a la oficial, quien intentó defenderse ante la agresión.

Video de la agresión en Tehuacán, Puebla

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el conductor intercambió algunas palabras con la agente y posteriormente comenzó a agredirla, luego de que presuntamente la oficial retirara una de las placas del vehículo.

#LosTitulares | 🚨 Agreden a agente de Tránsito en #Tehuacán tras levantar una infracción. Un automovilista presuntamente atacó a la oficial luego de ser sancionado por estacionarse en un lugar prohibido. Ciudadanos intervinieron para detener la agresión. El Ayuntamiento condenó… pic.twitter.com/gx24xxxZnn — LosTitulares (@_LosTitulares) July 8, 2026

El hombre intentó quitarle la placa a la agente, mientras que ella trató de impedirlo. Durante el enfrentamiento, varios ciudadanos que presenciaron la escena intervinieron para separar a ambas personas y evitar que la situación aumentara de intensidad.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio, aunque el video comenzó a circular en redes sociales durante la tarde-noche del día de ayer.

¿Qué dijo el Gobierno de Tehuacán, Puebla?

El Gobierno de Tehuacán, Puebla, condenó la agresión contra una elemento de la Dirección de Tránsito Municipal, quien fue atacada mientras realizaba un procedimiento derivado de una infracción.

A través de un comunicado, en Facebook, la administración municipal informó que los hechos ocurrieron el lunes 6 de julio y señaló que cualquier acto de violencia contra servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones será rechazado.

“El Gobierno reprueba enérgicamente cualquier acto de violencia en contra de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”, indicó.

Investigación continúa

La autoridad municipal señaló que las investigaciones permanecen en curso y que serán las instancias correspondientes las encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Además, indicó que desde el primer momento la agente recibió acompañamiento por parte del Gobierno de Tehuacán, incluyendo apoyo jurídico y atención psicológica.

La elemento también presentó una denuncia ante las autoridades competentes para dar seguimiento al caso.

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