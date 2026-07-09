Identifican al “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”; confirma SSP Puebla

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Identifican al “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, el caso del presunto “tirador” o “francotirador” de la Vía Atlixcáyotl continúa generando atención. Sin embargo, las autoridades informaron que los peritajes concluyeron y que el supuesto responsable ya fue identificado, informó el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, el vicealmirante Francisco Sánchez González.

¿Qué dijeron las autoridades de Puebla?

Tras comparecer a puerta cerrada ante el Congreso del Estado, Sánchez González explicó que la información obtenida durante las investigaciones ya fue entregada a la Fiscalía Metropolitana, instancia que continuará con el proceso para solicitar una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

🚔👮🏻‍♂️ #ElDato| El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó que ya entregaron a la Fiscalía Metropolitana los resultados de la investigación e inteligencia sobre el tirador de la Vía Atlixcáyotl.



👉🏻Añadió que la fiscalía emitirá un… pic.twitter.com/AxktfLX8lQ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) July 8, 2026

El funcionario indicó que, en un principio, se consideró la posibilidad de que participaran varias personas en los ataques; sin embargo, las investigaciones apuntan a un solo individuo.

“La labor de investigación e inteligencia que hicimos la aportamos a la Fiscalía Metropolitana. Ellos están cerrando la investigación para generar lo que sigue, que es la orden de aprehensión. Creo que, en unos días más, la Fiscalía dará un pronunciamiento. De acuerdo con nuestras investigaciones, creemos que es una persona”, declaró.

Al ser cuestionado sobre una posible salida del estado por parte del presunto agresor, el vicealmirante señaló que aún no se tiene certeza sobre su paradero.

“No lo sabemos y habrá que hacer el procedimiento por parte de la Fiscalía y dar a conocer quién es el presunto responsable de estas acciones. Obviamente, si ya no estuviera en el estado, habrá que buscarlo donde se encuentre”, comentó.

El titular de la SSP evitó proporcionar más detalles sobre la identidad del presunto responsable para no comprometer el curso de las investigaciones.

Comparecencia en el Congreso de Puebla

Durante la mesa de trabajo con diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que, en los primeros 18 meses de la actual administración, fueron detenidas 6 mil 243 personas como probables responsables de diversos delitos y se logró la captura de 141 objetivos prioritarios y generadores de violencia.

Sánchez González reiteró que la estrategia de seguridad en la entidad se sustenta en la coordinación entre instituciones, el trabajo conjunto y el fortalecimiento de las corporaciones policiales.

Asimismo, destacó que Puebla registra una tendencia a la baja en 12 delitos de alto impacto, entre ellos:

71.4 % menos feminicidios

54.5 % menos secuestros

34 % menos robo a transportistas

24.1 % menos casos de extorsión

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