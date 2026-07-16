Envían a presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” al penal de San Miguel

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El “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” está en prisión. Foto: Genaro Zepeda

Rafael “N”, presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, fue enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la ciudad de Puebla, luego de que un juez le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante su audiencia inicial.

Francotirador va a prisión mientras se resuelve su situación en Puebla

El empresario, de origen español naturalizado mexicano, permanecerá internado en el penal mientras se define su situación jurídica.

Durante audiencia realizada el miércoles fue imputado por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones, ataques peligrosos y homicidio en grado de tentativa, este último relacionado con el enfrentamiento registrado durante el operativo en el que agentes ministeriales y elementos de la Marina ejecutaron una orden de aprehensión en el fraccionamiento Santa Fe.

Próxima semana se determina si es vinculado a proceso

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de Puebla, su abogado defensor solicitó la duplicidad del término constitucional, con el propósito de contar con más tiempo para reunir pruebas a favor de su cliente. El juez concedió la petición y otorgó un plazo de 144 horas (seis días), por lo que será hasta la próxima semana y audiencia cuando se determine si Rafael “N” es vinculado o no a proceso.

Mientras transcurre ese plazo, el imputado permanecerá recluido en el Cereso de San Miguel, al considerar la autoridad judicial que existe riesgo de fuga.

Detención de presunto francotirador

La detención de Rafael “N” ocurrió la madrugada del 14 de julio, durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado con apoyo de fuerzas federales y estatales, d acuerdo con las investigaciones, es señalado como el presunto autor de una serie de ataques con arma de fuego que durante varios meses sembraron temor entre los usuarios de la Vía Atlixcáyotl.

Previo a la audiencia, la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, señaló que la acusación en su contra va más allá de los daños ocasionados a vehículos y las lesiones provocadas a un motociclista, ya que también enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, tras presuntamente disparar contra agentes ministeriales y marinos durante el operativo para capturarlo.

Una vez concluido el plazo constitucional el juez determinará si existen los elementos suficientes para vincular a proceso a Rafael “N” y continuar con el procedimiento penal en su contra.

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