¿Cómo opera el “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”? SSP de Puebla identifica nuevo modus operandi del agresor

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El caso del “Tirador de la Vía Atlixcáyotl” sigue. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, el presunto “Tirador” o “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” no realiza los disparos desde edificios, informó este viernes el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

¿Qué más se sabe del “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”?

En entrevista, Sánchez González indicó que aún no se ha determinado si los ataques son cometidos por una sola persona o por varias. Sin embargo, señaló que ya se identificó un posible modus operandi.

De acuerdo con el funcionario, el presunto agresor llega a la Vía Atlixcáyotl y se coloca en algún punto de la vialidad para realizar los disparos. Puede arribar a pie o en un vehículo.

🎙️🚔 | En entrevista para @latropical102 , nuestro titular, vicealmirante Francisco Sánchez González destacó que la estrategia de seguridad implementada en Puebla ha permitido mantener una tendencia a la baja en distintos delitos, respecto a años anteriores.



Asimismo, compartió… pic.twitter.com/DnpPV5ZWHN — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 26, 2026

Asimismo, explicó que no existe un patrón definido, ya que los horarios y lugares de los ataques son variados, por lo que las investigaciones continúan para ubicar al responsable o a los responsables.

“De inicio pensábamos que los disparos venían de un edificio, pero te puedo decir que no. Es muy variado en cuanto a lugares y horarios, no hay un patrón fijo. Esta persona puede caminar a pie y situarse en una parte de la avenida o pudiera ser también en un vehículo. Hicimos una ruta tomando en cuenta los 10 casos que tenemos e hicimos un seguimiento de dónde podría habitar esta persona, y es algo que tomamos en cuenta”, declaró.

Investigaciones no se detienen

El pasado 20 de junio, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que mantenía investigaciones para ubicar al presunto responsable de los disparos contra vehículos que circulan por la Vía Atlixcáyotl.

Las víctimas señalaron que, mientras circulaban, percibieron estruendos o impactos en sus vehículos y, al revisarlos, encontraron perforaciones en ventanas, parabrisas, medallones y láminas, aparentemente causadas por balas. Hasta el momento, hay 11 denuncias presentadas.

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