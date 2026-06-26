Aseguran dos bodegas huachigaseras en Amozoc, Puebla; FGR tomará el caso

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En Puebla dos inmuebles asegurados por robo de gas LP Foto: Genaro Zepeda

Un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de dos bodegas presuntamente utilizadas para el almacenamiento ytrasiego ilegal de gas LP en la colonia San Miguel Cuauhtenco, perteneciente al municipio deAmozoc, Puebla.

Entre los indicios asegurados se encuentran al menos dos pipas, y trascendió y una toma clandestina donde se extraía ilegalmente el gas LP de ductos de Pemex.

Operativo en Amozoc deja dos inmuebles asegurados

En la acción participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal, Defensa, Protección Civil y personal de Seguridad Física de Pemex, quienes desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para intervenir ambos inmuebles.

Tras la inspección, las autoridades aseguraron las dos propiedades, las cuales quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el lugar.

FGR tomará el caso por posibles delitos en materia de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de realizar las diligencias ministeriales correspondientes. Peritos federales procesarán la escena, una vez con la orden de cateo emitida por un juez federal recabarán indicios y asegurarán todo el material localizado en los inmuebles, con el propósito de integrarlo a la carpeta de investigación por posibles delitos en materia de hidrocarburos.

Amozoc, punto de atención por el robo de combustibles

Amozoc es considerado uno de los municipios donde las autoridades federales han mantenido operativos permanentes para combatir el robo de combustibles y de gas LP, debido a su cercanía con infraestructura estratégica de Pemex y a la presencia de redes dedicadas al trasiego clandestino de hidrocarburos. En los últimos años, la región ha sido escenario de diversos aseguramientos de inmuebles, tomas clandestinas y vehículos utilizados para estas actividades ilícitas.

Las investigaciones continúan y será personal de la FGR quien arribe las próximas horas para catear el lugar.

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