Arquidiócesis de Puebla se pronuncia contra reforma sobre infancias trans

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En Puebla, sigue la controversia sobre la ley de infancias trans.Foto: Cuartoscuro

Luego de una investigación de Uno TV y en medio de la discusión que enfrenta el Congreso de Puebla para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el reconocimiento legal de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans, la Arquidiócesis de Puebla manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa conocida como “ley de infancias trans”, y pidió a los diputados privilegiar un diálogo amplio antes de aprobar cualquier reforma.

¿Qué más dijo la Arquidiócesis de Puebla?

A través de un comunicado, la Iglesia católica expresó su preocupación por la propuesta que permitiría a personas menores de edad solicitar la modificación de los datos relativos a su identidad de género en su acta de nacimiento y otros documentos oficiales.

La Arquidiócesis sostuvo que toda persona merece respeto, acompañamiento y protección contra cualquier forma de violencia o discriminación. No obstante, afirmó que la identidad sexual no puede entenderse únicamente desde la autopercepción, sino que debe considerar también la realidad biológica de la persona.

COMUNICADO | Sobre la iniciativa de ley de las “infancias trans” pic.twitter.com/QCaf8fEUa5 — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) June 26, 2026

Además, señaló, que la infancia y la adolescencia son etapas de desarrollo en las que la personalidad y la identidad aún se encuentran en proceso de maduración, por lo que consideró que decisiones con efectos jurídicos permanentes deben analizarse con prudencia y tomando en cuenta el interés superior de las y los menores.

En el documento, también, manifestó su preocupación de que una eventual reforma pueda abrir paso, en el futuro, a otras iniciativas relacionadas con procedimientos de transición de género en menores de edad, por lo que llamó a evaluar las posibles implicaciones legales, psicológicas y sociales.

La Iglesia hizo un llamado a las y los legisladores poblanos para escuchar a especialistas en medicina, psicología, bioética, derecho y educación, así como a organizaciones civiles, representantes de distintas confesiones religiosas y, especialmente, a madres y padres de familia, a quienes consideró los principales responsables de la formación de sus hijos.

Finalmente, precisó que su postura no debe interpretarse como un rechazo hacia las personas trans, al reiterar que condena cualquier acto de discriminación, violencia o exclusión y que mantiene su compromiso de brindar acompañamiento pastoral a quienes enfrentan conflictos relacionados con su identidad.

En días recientes, el Poder Legislativo informó que trabaja para dar cumplimiento a ese mandato judicial, el cual forma parte de varios asuntos pendientes derivados de resoluciones del máximo tribunal del país.

Asociación también rechaza resolución de la Corte

Por otra parte, la noche del jueves, el debate llegó a las instalaciones de la Suprema Corte, en la Ciudad de México, donde el Frente Nacional por la Familia realizó un mitin acompañado de un video mapping para expresar su rechazo a las resoluciones del máximo tribunal relacionadas con las llamadas “infancias trans”.

Al acto asistió el diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien respaldó los posicionamientos emitidos durante la concentración y condenó la imposición señalando que el Congreso de Puebla no cederá a la presión.

“Tenemos ya cuatro años aguantando la presión. No accediendo a esos embates de la Suprema Corte y vamos a seguir igual no vamos a ceder ni un milímetro; primero al derecho que tenemos los diputados de legislar el derecho de los ciudadanos de nuestros estados y dos menos tratándose de temas de vida y familia, entonces nosotros en Puebla tenemos la ruta muy definida. Tenemos claridad de lo que estamos haciendo, y tenemos claridad de nuestros derechos. Nos puso el A, B, C, de cómo legislar y eso no lo pueden hacer”.

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