Localizan con vida a Lidya Valdivia tras desaparecer en Acajete, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Lidya Valdivia, reportada como desaparecida desde el 18 de enero de 2025, fue localizada con vida este jueves 22 de enero, en el municipio de Tepetitla, Estado de México. La localización ocurrió alrededor de las 16:00 horas, tras labores de investigación e inteligencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la mujer había sido vista por última vez en el municipio de Acajete, Puebla, lo que activó una serie de acciones por parte de las autoridades estatales para dar con su paradero.

La Fiscalía detalló que, tras la denuncia por la desaparición de Lidya Valdivia., se realizaron 50 actos de investigación como parte del protocolo de búsqueda. Entre estas acciones se incluyeron entrevistas a familiares y amigos, así como la recopilación de información clave para reconstruir sus últimos movimientos.

También se solicitaron las sábanas de llamadas telefónicas de los números proporcionados por los familiares, además del análisis de grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en distintas zonas relacionadas con el caso.

Estas diligencias permitieron a las autoridades obtener datos relevantes que llevaron a ubicarla fuera del estado de Puebla.

Localizan a Lidya Valdivia en el Estado de México

Derivado de las labores de inteligencia e investigación, la Fiscalía confirmó que Lidya fue localizada sana en el municipio de Tepetitla, en el Estado de México. La autoridad precisó que, tras su localización, se verificó su estado de salud.

En el comunicado se señala que no existen datos de un embarazo reciente, información que fue aclarada por la propia Fiscalía como parte del informe oficial sobre su situación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su ausencia ni sobre los motivos por los cuales se encontraba en otro estado.

Las autoridades indicaron que continuarán con los procedimientos correspondientes para cerrar la investigación conforme a la ley y garantizar el acompañamiento institucional necesario.

