Megagranja de criptomonedas en Tlaola, Puebla, albergaba más de mil equipos; investigan millonario robo de energía a CFE

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Granja de criptomonedas en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

En las últimas horas la Marina actualizó el inventario del inmueble localizado en una comunidad de Tlaola en la Sierra Norte de Puebla, no eran cerca de 300, sino mil 32 equipos de posible criptominería, el delito bajo investigación estaría relacionado con un posible robo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.

Descubren megagranja de criptomonedas con más de mil equipos de cómputo

La minería de criptomonedas no constituye por sí misma, el delito perseguido en este caso, la investigación se concentra en determinar cómo era abastecido de electricidad el inmueble y si existían conexiones irregulares para sustraer energía de la red eléctrica, conducta que, de comprobarse, sería la que podría derivar en responsabilidades penales.

El aseguramiento también modificó considerablemente la cifra difundida en un primer momento, las autoridades estatales habían informado de manera preliminar sobre alrededor de 300 equipos; sin embargo, durante el cateo realizado por autoridades federales el 11 de septiembre fueron contabilizados mil 32 aparatos dentro del mismo predio.

La instalación estaba oculta en un inmueble rodeado de vegetación y en su interior había filas de equipos informáticos conectados a infraestructura eléctrica y de comunicaciones.

Además fueron asegurados 95 switches, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cinco transformadores de diferentes capacidades, cable conductor de potencia, un compresor de aire de 80 litros y otros materiales. Durante la diligencia también fueron localizados una escopeta y 12 cartuchos calibre .410.

El predio fue detectado mediante trabajos de inteligencia en los que participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Puebla y autoridades municipales de Huauchinango, las labores incluyeron vuelos de reconocimiento con drones.

Participan autoridades en cateo de megagranja de criptomonedas

Tras recopilar información sobre el lugar, el 11 de septiembre se ejecutó una orden de cateo en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras autoridades federales y estatales.

La Marina aclaró que los mil 32 equipos corresponden al inventario definitivo del mismo inmueble de Tlaola y no al descubrimiento de una segunda granja de criptomonedas.

Las investigaciones continuarán para establecer el origen del suministro eléctrico, quiénes operaban el complejo, la capacidad que tenía la instalación y el destino de los activos virtuales que pudieron generarse.

Por estos hechos no se reportaron personas detenidas. El inmueble, los equipos y los demás indicios quedaron asegurados mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

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