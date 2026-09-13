Congreso de Puebla desaparece 3 ayuntamientos por crisis políticas; concejos toman su control

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Foto: Especial

Este sábado el Congreso del Estado de Puebla aprobó la desaparición de los ayuntamientos de Acatlán de Osorio, Esperanza y Tepeyahualco, cuyos gobiernos quedaron fracturados entre renuncias, detenciones y señalamientos contra sus autoridades municipales.

Durante sesión extraordinaria, el Pleno revocó el mandato de los integrantes de los tres cabildos y avaló la conformación de Concejos Municipales que asumirán la administración y concluirán el periodo constitucional 2024-2027. Con estas decisiones, Puebla suma ocho municipios gobernados mediante esta figura:

Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán)

Tlachichuca

San Nicolás Buenos Aires

Ahuazotepec

Cuautempan

Acatlán de Osorio

Esperanza

Tepeyahualco

En Acatlán de Osorio, el Congreso aprobó con 36 votos a favor, uno en contra y una abstención la revocación del Cabildo, la desaparición del Ayuntamiento y la integración del nuevo gobierno provisional. Ciro Gavilán Domínguez fue designado presidente propietario del Concejo Municipal, con Nicte Angélica Tecpanecatl Cuesta como suplente. María Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez ocupará la sindicatura y América Martínez Guzmán será su suplente.

Mientras que la crisis política en Acatlán se agudizó con la salida de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas, en medio de señalamientos y escándalos que golpearon a su administración y provocaron una fractura al interior del gobierno municipal. La situación derivó en la intervención del Congreso ante la imposibilidad de garantizar la continuidad del Ayuntamiento en las condiciones en las que se encontraba.

En Tepeyahualco, con 36 votos a favor, uno en contra y una abstención, los diputados revocaron el mandato del Cabildo y declararon desaparecido el Ayuntamiento. Eduardo Vázquez Márquez fue nombrado presidente propietario del Concejo Municipal, mientras Alejandro Melchor Morales quedó como suplente. Carmen Teresa López Castillo asumirá como síndica propietaria y Denisse Chávez Astudillo como suplente.

La desaparición del Ayuntamiento ocurre después de la detención del alcalde Said de Jesús Godos Luna, realizada el 4 de septiembre. El edil fue detenido por autoridades ministeriales por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Su captura abrió una crisis de gobernabilidad que finalmente llevó al Congreso a sustituir al Ayuntamiento mediante un Concejo Municipal.

Para Esperanza, el dictamen fue aprobado con 33 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Los legisladores revocaron el mandato del presidente municipal y del resto del Cabildo, declararon desaparecido el Ayuntamiento y nombraron a Raúl Pineda Raygoza como presidente propietario del Concejo Municipal. Jesús Arrona Aguilar quedó como suplente; María Ivette Huerta Velázquez ocupará la sindicatura y María del Carmen González Sánchez será su suplente.

La crisis en este municipio estalló tras el denominado Operativo Enjambre, desplegado el pasado 7 de septiembre con 23 cateos simultáneos y que dejó nueve personas detenidas, entre ellas el alcalde Isaac “N”, la exdirectora de Seguridad Pública Abigail “N” y Manuel “N”, hermano del entonces edil.

Durante las intervenciones fueron aseguradas 35 armas, entre ellas dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta, además de equipo táctico, un dron y un inhibidor de señal. La detención del alcalde también impactó a la Policía Municipal. Tras el operativo, de aproximadamente 20 elementos únicamente tres se presentaron a trabajar, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que asumiría las labores de vigilancia en Esperanza.

De esta manera, en cuestión de días, las crisis políticas y judiciales de Acatlán de Osorio, Tepeyahualco y Esperanza terminaron con la desaparición de sus respectivos ayuntamientos. Los Concejos Municipales designados por el Congreso serán ahora responsables de mantener la gobernabilidad y concluir las administraciones hasta 2027.

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