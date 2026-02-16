Mr. Doctor denuncia estafa de 600 mil pesos y dice que teme por su vida

GENERANDO AUDIO...

Mr. Doctor asegura temer por su vida. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El creador de contenido Mr. Doctor, originario de Puebla, informó que fue estafado con 600 mil pesos. Además, señaló que el presunto responsable lo amenazó con “desaparecerlo”, al asegurar que tiene los contactos para hacerlo.

¿Qué dice Mr. Doctor sobre la amenaza?

Mr. Doctor publicó varios videos en TikTok donde explicó la forma en que el estafador envuelve a sus víctimas para que caigan en la trampa. En ese sentido, añadió que siente miedo, pues la persona que lo estafó afirmó tener diversos contactos y que lo podían “levantar”, por lo que teme por su vida.

“Desde hace dos días me he levantado con miedo, esa es la sensación: miedo. Me he levantado con preocupación y con incertidumbre de qué va a pasar. Yo no sé qué esté pensando esta persona que me ha robado y estafado con los 600 mil pesos, pero me siento amenazado porque, en el video que les compartí hace días, me decía que me podía levantar, hacer uso de sus contactos, que él tenía formas de desaparecer. De todo esto hay audios y videos, los cuales amenazó que, si los hacía públicos, podría ocurrir algo. Yo ya sospechaba de esta estafa”, expresó.

Entre las diversas técnicas, Octavio Arroyo —nombre real de Mr. Doctor— explicó que el estafador se hace pasar por empresario en el rubro de bienes raíces. De esta forma, gana la confianza de sus víctimas y las invita a conocer alguna propiedad.

El creador de contenido indicó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla; sin embargo, no ofreció más detalles sobre el presunto responsable, para no entorpecer la investigación.

“El jueves pasado estuvimos frente a la Fiscalía de Puebla cerca de 30 personas platicando y compartiendo estas experiencias. Lo que quiero contarles es este modus operandi. Esta persona, de veintitantos años, de inicial ‘Y’, llega a tu vida de manera sorpresiva, con buen ánimo, presentándose como alguien noble. Se presenta como una persona dedicada a los bienes raíces”, señaló.

