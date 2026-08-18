¿De qué acusan a Juan Pérez Moral, alcalde de Tianguismanalco, detenido?

GENERANDO AUDIO...

Acusan de violación a alcalde de Tianguismanalco. Foto: Especial

Juan Pérez Moral de 60 años, alcalde de San Juan Tianguismanalco, emanado de Morena, es investigado por presuntamente agredir física y sexualmente a una trabajadora del Ayuntamiento el pasado 10 de febrero. La Fiscalía de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión y lo puso a disposición de un juez de control.

Confirman la detención del alcalde de Tianguismanalco

La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó este martes la detención del edil, quien encabeza la administración municipal correspondiente al periodo 2024-2027.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero de 2026, cuando la víctima se encontraba trabajando dentro de las instalaciones oficiales del Ayuntamiento.

Las investigaciones establecen que, presuntamente, Juan Pérez Moral agredió física y sexualmente a la trabajadora en contra de su voluntad.

Después de los hechos, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y realizó diversas diligencias para recabar datos de prueba.

Con los elementos obtenidos, la autoridad ministerial solicitó a un juez una orden de aprehensión contra el alcalde de Tianguismanalco por su probable responsabilidad en el delito de violación.

El juez concedió el mandamiento judicial y agentes de la Fiscalía detuvieron al alcalde el lunes 17 de agosto, en inmediaciones de la localidad.

Tras su captura, los agentes trasladaron a Juan Pérez Moral a las instalaciones de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, lo pusieron a disposición de un juez de control en la Casa de Justicia de Atlixco, donde se determinará su situación jurídica.

El edil protagonizó un episodio de violencia en 2025

Cabe resaltar que Juan Pérez Moral ya había protagonizado otro episodio de violencia en noviembre de 2025, cuando un hombre lo atacó con un arma punzocortante y le provocó una herida en el cuello.

De acuerdo con la información difundida en aquel momento, la agresión habría ocurrido presuntamente como venganza por una supuesta agresión contra la esposa del atacante, quien se desempeñaba como regidora del municipio.

Durante aquel incidente, el presidente municipal logró ponerse a salvo y recibió atención de paramédicos debido a la lesión que presentaba en el cuello. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía.

Ahora, meses después de aquel ataque, Juan Pérez Moral enfrenta un proceso penal por una acusación distinta, relacionada con la presunta violación de una trabajadora del Ayuntamiento.

Será el juez de control quien determine en la Casa de Justicia de Atlixco, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la situación jurídica del presidente municipal.

“Por su probable responsabilidad en el delito de violación, conforme a las investigaciones ministeriales el día 10 de febrero de 2026, la víctima se encontraba laborando en las instalaciones oficiales cuando el ahora detenido la agredió física y sexualmente en contra de su voluntad. Tras la denuncia presentada y desahogo de los actos de investigación correspondientes, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por lo que fue detenido y puesto a disposición del juez de control en la casa de justicia de Atlixco para determinar su situación jurídica“, informó la fiscal de Puebla.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.