Denuncian novatadas en Normal Rural “Carmen Serdán” pese a prohibición de la SEP Puebla

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Es la escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles Puebla, imágenes de alumnos no identificados apagan las luces y mantienen encerrados en salones a estudiantes de nuevo ingreso, mientras se escuchan gritos y únicamente se observan luces de linternas.

¿Qué se sabe de las novatadas en Normal en Teteles, Puebla?

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto y generaron nuevamente señalamientos contra las prácticas realizadas al interior de la institución durante la denominada “Semana de Adaptación”, pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla determinó sustituir este tipo de actividades por una “Semana Cultural”.

Luego de estos hechos, padres de familia acudieron al plantel para retirar a sus hijas del internado, luego de denunciar que las jóvenes llevaban un día sin beber agua como parte de las presuntas novatadas aplicadas a estudiantes de nuevo ingreso.

“Estos son los valores presidenta, estos son valores, eso es educación, vean como gritan, somos padres aquí que venimos por nuestras hijas, bastó un día para que mi hija estuviera deshidratada, solo un día”, dijo una madre de familia, que acudió a rescatar a su hija.

“Les informo que acaba de salir mi hija, pero me estaba diciendo que no ha consumido ni una sola gota de agua en todo el día, y hay papás que todavía siguen al pendiente de sus hijas que todavía siguen adentro”, aseguró un padre de familia, cuya hija fue víctima de una novatada.

A pesar del mandato de autoridades educativas, se reportó que un grupo de normalistas se habría negado.

Videos se filtran en redes sociales en Puebla

El material comenzó a circular como evidencia de las prácticas denunciadas por familiares de las estudiantes y reavivó la preocupación sobre las condiciones en las que se desarrolla la llamada “Semana de Adaptación” en la Normal.

Las acusaciones por presuntas novatadas no son nuevas; sin embargo, administraciones municipales y estatales siguen sin poner solución a lo que se vive al interior del plantel, a pesar de diversas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

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