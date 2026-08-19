Volcán Popocatépetl muestra su fuerza con actividad nocturna; difunden video

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El volcán Popocatépetl sigue muy activo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El volcán Popocatépetl registró actividad durante la noche, misma que fue captada por cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran el momento en que el coloso presentó actividad, mientras al fondo también se observa una tormenta eléctrica.

Video del Popocatépetl

En el video, compartido por @webcamsdemexico, se aprecia el comportamiento del volcán, registrado después de las 20:00 horas. Al fondo de las imágenes también se observa una tormenta eléctrica, mientras diversos objetos aparecen frente a la cámara.

¡Impresionante! Así capta la cámara la actividad del #volcán #Popocatépetl esta noche. 🌋✨La fuerza de la naturaleza en su máxima expresión.



¿Espectacular, verdad?



Vista Altzomoni. Gracias #CENAPRED #timelapse https://t.co/wN3PuSX8dj pic.twitter.com/Clnbto5Awk — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 19, 2026

Actividad del Popocatépetl

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que, durante las últimas 24 horas, se detectaron 16 exhalaciones.

Actualmente, el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.

Ante la actividad del volcán, Cenapred recordó a la población que no debe intentar subir al Popocatépetl, debido a que pueden registrarse explosiones que arrojen fragmentos incandescentes.

Asimismo, recomendó respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, ya que permanecer dentro de esta zona representa un riesgo.

En caso de lluvias fuertes, la dependencia también pidió alejarse del fondo de las barrancas debido al peligro de flujos de lodo y escombros.

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