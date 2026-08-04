Pemex realiza quema controlada de ductos en San Martín Texmelucan

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Llamaradas en Texmelucan son por trabajos de Pemex. Foto: Genaro Zepeda

Durante este martes y mañana miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva a cabo trabajos de desfogue y quema controlada de gas LP en el quemador de la Terminal de Reparto y Entrega de Distribución (TRED), ubicada en la zona conocida como “Los Lavaderos”, en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac, perteneciente al municipio poblano de San Martín Texmelucan.

¿Por qué Pemex realiza la quema controlada de gas LP?

Las maniobras forman parte de un procedimiento técnico programado para depresionar el gas contenido en los ductos, una acción preventiva que se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y que, de acuerdo con las autoridades, no representa riesgo para la población.

Durante estos trabajos, los habitantes podrán observar una llama de gran tamaño e incluso escuchar el sonido generado por el desfogue del combustible, una situación que forma parte del procedimiento operativo de Pemex.

Autoridades mantienen vigilancia en la zona

Para garantizar la seguridad, en el lugar permanecerán elementos de la Guardia Nacional, personal de Seguridad Física de Pemex, Protección Civil Estatal, Bomberos y autoridades municipales, quienes supervisarán las maniobras y mantendrán vigilancia en el perímetro.

Zona con antecedentes de robo de gas LP

Cabe destacar que la zona de “Los Lavaderos” continúa siendo considerada un punto de incidencia por el robo de gas LP, debido a la presencia de ductos de Pemex. Por ello, de manera permanente se realizan recorridos de vigilancia y operativos por parte de corporaciones federales y personal de Seguridad Física de la empresa, con el objetivo de prevenir tomas clandestinas y actividades relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Llaman a la población a mantener la calma

Ante estas maniobras, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma,evitar difundir rumores y atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales, ya que los trabajos concluirán una vez que finalice el proceso de desfogue de los ductos.

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