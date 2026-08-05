Tras fin de su podcast, usuarios recuerdan otras emisiones polémicas con Nayeli Salvatori

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Foto: Cuartoscuro

Mientras Morena analiza una posible sanción contra la diputada Nayeli Salvatori, quien ya anunció el fin de su podcast, y Televisa suspendió a la conductora Nadia de la Rosa por sus polémicos dichos sobre los adultos mayores, en internet continúan las críticas contra ambas mujeres y la hermana de la legisladora.

Incluso, usuarios han recordado que sus pronunciamientos no han sido los únicos de ese tipo, ni en el programa por internet, ni en otras emisiones en el estado de Puebla.

Mientras fue diputada federal @Naysalvatori faltó a 185 sesiones de 399 en la cámara de diputados, es decir casi faltó a la mitad de sesiones de 2018 a 2021.



¡185 faltas!, ¿A ustedes se las permiten en su trabajo? pic.twitter.com/hXqoGs5qNe — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 4, 2026

¿Qué ha pasado con Nayeli Salvatori?

Este martes, la dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, anunció que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia investigará el actuar de las legisladoras, adelantando que podría haber una suspensión de sus derechos como militantes.

Asimismo, recordó la importancia que tienen los adultos mayores no sólo para el país, sino al interior de dicho partido, que como parte de su plataforma política lanzó a nivel nacional la pensión bimestral durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A la par, las diputadas locales poblanas Nayeli Salvarori y Grace Palomares, ofrecieron sendas disculpas por sus opiniones vertidas durante una transmisión del podcast “Descasadas”, conducido por Salvatori y su hermana Hilda, así como De la Rosa, con Palomares como invitada, anunciando además el fin de dicha emisión.

Jajaja.. cómo olvidar cuando @Naysalvatori propuso una reforma al Código Penal Federal para castigar con cárcel a quienes hicieran memes de ella o alteraran sus videos para ponerle voz de ardillita.



No es broma. 😂😂😂👇👇👇 pic.twitter.com/Tf0C41wLRH — Daniel Malpica | Chairódromo del Bienestar (@DanielMalpica95) August 5, 2026

Incluso, de acuerdo con usuarios de redes sociales han borrado de YouTube algunos episodios en los que vertieron opiniones controversiales, aunque otros refieren que éstos siguen en su totalidad en Spotify.

Sin embargo, cibernautas también aprovecharon para recordar que Salvatori fue de las legisladoras con más faltas cuando representaba a su estado en la Cámara de Diputados, además de otros episodios del mismo calibre, como una vez en que Salvatori, cuando conducía un programa de radio, hablaba por teléfono al aire para ofender a mujeres.

De igual forma, recordaron en una ocasión en que las conductoras aseguraron haber visto un catálogo de mujeres dedicadas al sexoservicio, con comentarios tildados de clasistas, asegurando que el dinero y la preparación educativa de una mujer la pone en “un nivel superior” que otras.

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