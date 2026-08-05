Grace Palomares se disculpa tras decir que adultos mayores “olían a baúl”

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La diputada de Morena en Puebla publicó un video. Foto: Cuartoscuro

La diputada local de Morena, Grace Palomares, ofreció una disculpa pública luego de que se viralizara un fragmento de un pódcast en el que afirmó que los adultos mayores “olían a baúl”, comentario que generó críticas en redes sociales.

A través de un video, la legisladora de Puebla aseguró que sus palabras fueron hechas en el contexto de una conversación sobre la violencia y los estereotipos que enfrentan las mujeres mayores, pero reconoció que el comentario fue “totalmente irresponsable” y que terminó desvirtuando el mensaje que pretendía transmitir.

🚨 La diputada local de Morena, @GracePalomares, se disculpa tras decir en un podcast que los "viejitos olían a baúl":



“Reconozco y pido una disculpa a todas las personas de la tercera edad, a todos los adultos mayores que lamentablemente se sintieron afectados por estas… pic.twitter.com/MXuYId3cD0 — Irving (@IrvingPineda) August 5, 2026

Grace Palomares admite error y ofrece disculpa

La diputada explicó que participó en el pódcast de la también morenista Nay Salvatori, donde abordaban los comentarios ofensivos que reciben mujeres divorciadas y mayores de edad en redes sociales.

Según Palomares, la intención era realizar una crítica hacia hombres que, afirmó, ejercen relaciones de poder con mujeres más jóvenes y descalifican a las mujeres mayores por su edad.

Sin embargo, reconoció que al responder con expresiones similares “se pierde la intención de esta crítica social”. “Reconozco que los comentarios que se hicieron estuvieron mal“, señaló.

También aseguró que nunca denostaría a una persona de la tercera edad ni a beneficiarios de programas sociales o militantes de su partido.

Dice sentirse avergonzada y esperará decisión de Morena

Durante su mensaje, Grace Palomares afirmó que creció con sus abuelos, que su padre tiene 80 años y que fue educada sin discriminación hacia las personas por su edad, condición económica o cualquier otra característica.

La legisladora ofreció una disculpa a los adultos mayores que se sintieron ofendidos y aseguró estar arrepentida de sus declaraciones.

Además, indicó que respetará la resolución que emita la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, así como las decisiones sobre su futuro político.

“Reconozco el error y pido una disculpa a todas las personas de la tercera edad“, expresó.

La diputada sostuvo que llegó a Morena con el objetivo de servir a su estado y, en especial, a los grupos vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores.

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