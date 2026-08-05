Sujetos con chalecos de obra pública irrumpen en el Coyote Burguer y roban 700 mil pesos en Puebla

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En Puebla, sujetos con chalecos de obras robaron un local. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En Puebla capital, un comando de al menos 10 personas, quienes portaban chalecos y distintivos de obras del Gobierno, ingresó a un negocio ubicado en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza y robó un monto estimado de más de 700 mil pesos.

¿Qué se sabe del robo?

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos colocaron trafitambos y señalamientos para cerrar la calle donde se encuentra el negocio Coyote Burguer, con el objetivo de evitar sospechas y posteriormente ingresaron al establecimiento.

El asalto quedó registrado en video y las imágenes fueron difundidas por diversos medios, entre ellos Los Titulares.

#LosTitulares 🔴 | Un grupo de 12 delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del Gobierno del Estado para asaltar un negocio en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla.



Los rateros colocaron trafitambos y letreros de bacheo para evitar sospechas.… pic.twitter.com/aO5deCGXIm — LosTitulares (@_LosTitulares) August 5, 2026

En las grabaciones se observa a los sujetos con vestimenta similar a la de trabajadores de obras ingresar al negocio durante la madrugada del 3 de agosto. Al interior del lugar, los presuntos responsables habrían sustraído un monto superior a los 700 mil pesos.

Amagaron a dueño de negocio en Puebla

La reportera Karla Hernández, una de las primeras en informar sobre el hecho, compartió más imágenes de los presuntos delincuentes. De acuerdo con su reporte, el atraco tuvo una duración aproximada de 10 minutos.

Más ladrones del Bienestar 🫢 https://t.co/BlhMInXwje — Karla Hernández (@KarliDaH) August 5, 2026

En uno de los videos se observa al dueño del establecimiento presuntamente amordazado y golpeado. Posteriormente, una mujer, al parecer familiar de la víctima, ingresó al negocio con un cuchillo para cortar la cinta que le habían colocado en la boca y las manos.

Hernández señaló que el comando estaría integrado por 12 personas; ocho de ellas habrían ingresado al establecimiento, mientras que las demás permanecieron en el exterior para evitar sospechas.

Según la información difundida, cerca de las 2:00 de la madrugada los sujetos abandonaron el lugar a bordo de una camioneta y dejaron los trafitambos y señalamientos en la zona.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla no ha emitido información oficial sobre el robo registrado en el negocio.

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