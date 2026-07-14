Puebla acerca servicios gratuitos a familias con nueva Jornada Integral Imparable

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Jornada Integral Imparable. Foto: X @pepechedrauimx

Autoridades municipales de Puebla realizaron una nueva Jornada Integral Imparable en el Centro de Desarrollo Comunitario SNTE, con el objetivo de acercar servicios, programas y apoyos municipales y federales a las familias.

Durante el evento, encabezado por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, se destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

¿Qué servicios ofrece la Jornada Integral Imparable?

En la nueva Jornada Integral Imparable, que es la novena en lo que va del 2026, la secretaria de Bienestar y Participación Ciudadana, Lupita Vanesa López Silva, destacó que los poblanos podrá acceder a diversos servicios gratuitos, entre ellos:

Electrocardiogramas y atención médica general

y atención médica general Atención psicológica

Entrega de insumos médicos

Bolsa de trabajo

Reclutamiento para la Academia de Policía

Orientación jurídica y asesorías notariales

y asesorías notariales Módulos de atención ciudadana

Activación física

Talleres de prevención de la violencia , bullying y adicciones

, y Acciones de infraestructura verde, huertos urbanos, igualdad sustantiva, educación para personas adultas y servicios de cuidado personal

Además, a fin de concientizar sobre las consecuencias del consumo de sustancias ilícitas se presentó la obra de teatro “¡El Pase de Lista!”.

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