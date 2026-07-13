Chocan, baja a reclamar y es atropellada en Puebla; video capta el momento

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En Puebla, un automovilista atropelló a una mujer. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Puebla y, durante la noche del sábado 11 de julio, se registró un choque sobre Avenida Juárez, en la capital del estado, que terminó con una mujer atropellada cuando uno de los conductores involucrados intentó escapar.

Video capta el momento del atropellamiento en Puebla

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el accidente ocurrió entre dos automovilistas. Tras el impacto, la conductora de uno de los vehículos descendió para reclamar al otro conductor; sin embargo, éste aceleró para huir y la atropelló.

#LosTitulares | Un automovilista chocó contra el vehículo de una conductora de Uber y al darse a la fuga atropelló a la conductora.



Ocurrió la noche del sábado en la Avenida Juárez en Puebla capital.



El responsable huyó de manera impune.



La afectada solicita apoyo para… pic.twitter.com/lg1GokOV9v — LosTitulares (@_LosTitulares) July 12, 2026

El video muestra que el automóvil del presunto responsable sube parcialmente a la banqueta para evitar golpear a la otra unidad. En ese momento, la mujer se encontraba fuera de su vehículo y fue impactada, por lo que cayó al pavimento.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de otro automóvil que se encontraba en el lugar. Posteriormente, el video fue difundido en redes sociales y retomado por diversas cuentas, entre ellas la de X de Los Titulares.

En la grabación también quedaron registradas las placas del vehículo presuntamente involucrado, HED973G, correspondientes a un automóvil Honda.

De acuerdo con Los Titulares, la mujer atropellada es conductora de un taxi de aplicación. Hasta el momento, el presunto responsable continúa prófugo y las autoridades no han informado sobre su detención.

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