Atropellamiento masivo en Zacatlán, Puebla, deja al menos 11 lesionados

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Vehículo ingresó a zona peatonal en Zacatlán. foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Al menos 11 personas resultaron lesionadas la tarde de este miércoles luego de que un automóvil ingresara a una zona peatonal y atropellara a varias personas en el centro de Zacatlán, Puebla.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre el Andador Benito Juárez, una de las zonas con mayor afluencia de visitantes debido a las actividades de la feria del municipio.

La tarde de este miércoles se registró un aparatoso incidente en el Andador Benito Juárez, en el centro del municipio de Zacatlán. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un vehículo Chevrolet Cavalier color azul ingresó a alta velocidad a la zona peatonal,… pic.twitter.com/0vtiIY46dY — Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2026

Video muestra momento del atropellamiento

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un automóvil Chevrolet Cavalier color azul circula a gran velocidad e ingresa al área peatonal.

En las imágenes se observa cómo la unidad impacta a varias personas que se encontraban en mesas instaladas al exterior de establecimientos comerciales, provocando momentos de caos entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el impacto, varias personas quedaron tendidas sobre el andador, mientras otras presentaron crisis nerviosa.

Conductor fue detenido

De acuerdo con información preliminar, el conductor presuntamente se encontraba en aparente estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna sustancia.

Elementos de la Policía Municipal lograron detener al automovilista, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Atienden a los lesionados

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a por lo menos 11 personas lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán para recibir atención médica especializada.

En la emergencia participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y otros cuerpos de auxilio.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las labores de atención a las víctimas y el retiro del vehículo involucrado.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas.

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