Video: sujeto finge ser cliente y asalta tienda en Tehuacán, Puebla

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En menos de un minuto robaron una tienda en Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tehuacán, Puebla, un sujeto tardó menos de un minuto en asaltar una tienda de abarrotes. El individuo se hizo pasar por cliente para ingresar al establecimiento y posteriormente amenazó con un arma de fuego a la trabajadora para exigirle el dinero.

Video del robo en Tehuacán, Puebla

El asalto ocurrió el 8 de agosto en una tienda de abarrotes ubicada en Santa Cruz Acapa, en el municipio de Tehuacán.

Una cámara de #seguridad captó un #asalto a una tienda de abarrotes en Santa Cruz Acapa, en Tehuacán, #Puebla. El sujeto fingió que compraría algo y cuando el empleado se distrajo, sacó un arma, le robó el dinero y se llevó la mercancía: pic.twitter.com/SV58IMgoKA — Nacho Lozano (@nacholozano) August 10, 2026

En las imágenes se observa a un sujeto con chaleco gris ingresar al negocio. El hombre tomó una botella de jugo y se dirigió a la caja para pagarla.

La persona que se encontraba en la caja, aparentemente una mujer, comenzó a cobrarle el producto. El individuo intercambió algunas palabras con la trabajadora y, en cuestión de segundos, realizó un movimiento rápido para acercarse a ella.

Después, sacó un arma de fuego y le exigió el dinero: “Mira, órale, el dinero”. El sujeto continuó pidiendo más efectivo, pero la joven respondió: “Es todo lo que traigo”.

Luego de obtener el dinero, el presunto ladrón se dirigió hacia la salida del establecimiento. Antes de abandonar el lugar, tomó nuevamente los artículos que había utilizado como señuelo para aparentar que era un cliente.

De acuerdo con el video, el asalto se cometió en apenas 46 segundos. Las imágenes fueron compartidas por el periodista Nacho Lozano en su cuenta de X, antes Twitter.

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