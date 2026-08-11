Confirmado: Nay Salvatori y Grace Palomares quedan fuera de elecciones 2027 en Puebla

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Nay Salvatori y Palomares no participarán en la elección 2027. Foto: Cuartoscuro

Morena Puebla confirmó que las diputadas Nayeli (Nay) Salvatori y Graciela (Grace) Palomares tienen suspendidos sus derechos partidistas, por lo que, bajo el estatus actual, no podrán participar en las elecciones de 2027 bajo las siglas del partido.

¿Qué dijo Morena Puebla?

En conferencia de prensa, Alfonso Javier Bermúdez, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), explicó que la suspensión fue determinada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

⚠️🗳️ ¡CONFIRMADO! @Naysalvatori y @GracePalomares no podrán participar en las elecciones de 2027, informó Morena Puebla.



Alfonso Javier Bermúdez, representante del partido ante el IEE, confirmó que ambas diputadas tienen suspendidos sus derechos partidistas por decisión del CEN… pic.twitter.com/2Q1OixErBA — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 10, 2026

Al ser cuestionado sobre si las legisladoras podrán participar en el próximo proceso electoral, Bermúdez respondió que, mientras se mantengan las medidas cautelares, no podrán hacerlo.

“¿Van a poder participar en el siguiente proceso, en el estatus en que nos encontramos? No, tajantemente no. Sólo hay dos momentos: que salgan las convocatorias y sigamos en este estatus de las medidas cautelares y, evidentemente, no. El segundo estatus es que haya una resolución y, evidentemente, habrá que esperar y no nos podemos adelantar”, señaló.

El representante de Morena ante el IEE agregó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es un organismo autónomo, por lo que será esta instancia la que determine la resolución final.

“Reconociendo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es un organismo autónomo y ellos tendrán que decidir de manera final. Lo aunaría a lo que hemos referido: tendríamos que esperar a la valoración de los perfiles”, puntualizó.

Nay Salvatori y Grace Palomares, sin reacción

Hasta el momento, Nay Salvatori y Grace Palomares no han emitido una postura pública respecto a la suspensión de sus derechos partidistas anunciada por Morena Puebla.

Siguen como diputadas en el Congreso de Puebla

Por otra parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar, informó que ambas legisladoras continúan siendo diputadas y que, hasta el momento, no serán sancionadas en el Congreso.

Explicó que se espera la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para conocer el futuro del procedimiento partidista.

#LosTitulares A pesar de que las diputadas Nayeli Salvatori [@Naysalvatori] y Graciela Palomares [@GracePalomares] violaron el código de ética legislativo local, no recibirán ninguna sanción por parte del @CongresoPue, por sus dichos contra los hombres mayores de 45 años, admitió… pic.twitter.com/PSf4Sydifo — LosTitulares (@_LosTitulares) August 11, 2026

Nay Salvatori y Grace Palomares, en polémica

La polémica en torno a las legisladoras comenzó la semana pasada, luego de que durante un podcast realizaran comentarios sobre los hombres mayores de 45 años, a quienes señalaron que olían “a baúl”.

Tras la controversia, ambas ofrecieron disculpas públicas. Sin embargo, posteriormente también se difundieron fragmentos de años anteriores en los que aparecían de fiesta.

En su mensaje más reciente en X, antes Twitter, Grace Palomares cuestionó a Liz Vilchis por sus declaraciones en las que señaló que las legisladoras estaban “dolidas” y les sugirió acudir a terapia.

Ups… querida @_LizVilchis no sé qué es peor si lo que nosotras dijimos o lo que tú comentas. https://t.co/fVUTep5fWi — Grace Palomares (@GracePalomares) August 10, 2026

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