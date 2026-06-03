Puebla capital inclusiva, eficiente, sustentable y humana: Pepe Chedraui

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Pepe Chedraui inaugura Smart City en Puebla. Foto: Uno TV.

En la capital de Puebla se dio la inauguración de la edición 11 del Smart City Expo LATAM Congress 2026, encabezada por el presidente municipal Pepe Chedraui. Este evento, durante tres días, reunirá a líderes internacionales, especialistas, empresas y autoridades para hablar sobre soluciones que permitan mejorar la movilidad, los servicios públicos, la sostenibilidad y la calidad de vida en las ciudades de América Latina.

En su mensaje, el presidente municipal Pepe Chedraui afirmó que hoy la capital de Puebla vive la transformación de la vida pública, impulsada por la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno y por una visión compartida alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

Con la inauguración del Smart City, agregó el alcalde, se reafirma la capacidad del Gobierno de la ciudad para dialogar y colaborar con municipios que comparten un mismo objetivo: reducir las brechas de desigualdad, impulsar la prosperidad compartida y promover un desarrollo económico y social que sea compatible con el cuidado del medio ambiente.

“Hoy inauguramos el Smart City Expo LATAM Congress, un espacio donde gobiernos, academia, iniciativa privada y especialistas compartiremos ideas y soluciones que están transformando nuestras ciudades, bajo una convicción común: construir entornos más inclusivos, eficientes y sustentables, donde la tecnología esté al servicio de las personas y contribuya a mejorar su calidad de vida“, dijo.

De igual forma, Carla López Malo, secretaria de Desarrollo Turístico, en representación del gobernador Alejandro Armenta, afirmó que el estado fortalece la conectividad, atrae inversión, impulsa el turismo y la tecnología como motores de desarrollo para todas y todos en la capital.

Por su parte, Manuel Redondo, presidente de PRONUS Events, reconoció a Puebla como un punto de encuentro entre culturas, tradiciones, economías e ideas para albergar nuevamente este evento internacional. A su vez, Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona International, agradeció compartir nuevamente con la capital del estado este encuentro que reúne representantes de todo el mundo.

Lizzeth Pacheco, titular del Sector Promoción y Apoyo a Nueves Ideas de la Secretaría de Economía de México, enfatizó que este congreso permite impulsar la innovación con identidad y reconocer el talento de las y los profesionistas del país para beneficio de la economía mexicana. Mientras que Fernanda Lonardoni, jefa del Programa de ONU-Hábitat para Mesoamérica y Cuba, celebró este tipo de espacios para construir alianzas entre gobiernos, academia y sociedad civil para ciudades más sostenibles y resilientes.

También, Juan Pablo Cisneros, presidente del CCE Puebla destacó el impacto en el ámbito empresarial con innovación y colaboración, capaces de impulsar el desarrollo económico, la competitividad, el bienestar social de las comunidades.

Durante los tres días del Smart City Expo, las y los asistentes participarán en conferencias magistrales, paneles de discusión, espacios de networking, exhibiciones tecnológicas y actividades enfocadas en temas como movilidad, sostenibilidad, gobernanza, digitalización, inclusión social y desarrollo económico.

Con la inauguración de esta nueva edición, en la capital de Puebla se encontrarán líderes y especialistas interesados en la construcción de ciudades innovadoras, resilientes y centradas en las personas de América Latina.

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