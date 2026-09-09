“Estoy herido”: joven escapa de encapuchados tras intento de asalto en Huejotzingo, Puebla; video

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Joven escapa de asalto en Huejotzingo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Huejotzingo, Puebla, un joven vivió momentos de terror luego de que sujetos encapuchados intentaran asaltarlo. Al escapar, sufrió una lesión en una pierna.

Hombre relata cómo escapó de un intento de robo en Huejotzingo

El joven, visiblemente alterado, comenzó a narrar que circulaba por una carretera cuando varios sujetos intentaron interceptarlo. Durante el altercado, rompieron los vidrios de su unidad y dañaron una de las puertas; además, resultó lesionado en una pierna.

#LosTitulares | 🚨 Automovilista denuncia intento de asalto y ataque a balazos en Huejotzingo



De acuerdo con el reporte, el conductor fue interceptado por hombres encapuchados, quienes presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias y posteriormente realizaron varios… pic.twitter.com/d8BIEEE4EU — LosTitulares (@_LosTitulares) September 9, 2026

“Banda, acabo de salir de un intento de asalto. Estoy en Huejotzingo, Puebla. Estaba circulando por la carretera y llegaron unos encapuchados y me rompieron los cristales, la puerta y no sé si llevaban armas de fuego, pero estoy herido de la pierna. Me di a la fuga como pude y ahorita me voy al aeropuerto porque no confío en la policía local. No sé si me pueda auxiliar la Guardia Nacional en el Aeropuerto, que es lo más seguro y cercano que puedo encontrar por ahora”.

Para ponerse a salvo, el joven se dirigió al aeropuerto con la intención de ser auxiliado por elementos de la Guardia Nacional (GN). En el video, de aproximadamente un minuto de duración, señaló que no pidió apoyo de la policía local por temor y explicó que buscaba un lugar donde pudiera sentirse más seguro.

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