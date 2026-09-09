Localizan con vida a Dastan, niño de 2 años sustraído en Coronango; fue ubicado en Tlaxcala

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Foto: Fiscalía de Puebla

Después de varias horas de búsqueda, Dastan Chavarría Martínez, de dos años de edad, fue localizado con vida en Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala, luego de ser sustraído por dos hombres cuando se encontraba con su madre en la colonia Misiones de San Francisco, ubicada en el municipio de Coronango.

Sustraen a niño de dos años en Misiones de San Francisco

Los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2026, cuando el pequeño salió acompañado de su progenitora rumbo a una tienda de dicha unidad habitacional.

Durante el trayecto, sujetos quienes viajaban en un vehículo gris con franjas negras y sin placas de circulación sustrajeron al niño por la fuerza y escaparon a bordo de la unidad, todo fue captado por una cámara de videovigilancia.

Fiscalía de Puebla inicia búsqueda de Dastan

Tras la denuncia de familiares maternos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), inició las investigaciones para localizar al menor.

La información obtenida durante las indagatorias apuntó a que Dastan podría encontrarse en Tlaxcala, por lo que la Fiscalía poblana solicitó la colaboración de las autoridades de esa entidad.

Localizan con vida al menor en Tlaxcala

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala, se desplegaron acciones de búsqueda que permitieron localizar con vida al pequeño en Santa María Acuitlapilco, donde fue entregado a las autoridades.

La búsqueda terminó con la localización con vida del menor, mientras continúan las investigaciones sobre quiénes se llevaron a Dastan de Misiones de San Francisco y por qué fue trasladado a Tlaxcala.

Investigan qué ocurrió con el menor

De acuerdo con reportes ciudadanos, Dastan se encontraba con integrantes de su familia paterna; sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

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