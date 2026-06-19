Fortalece Pepe Chedraui el tejido social con “Senderos de Paz” en Parque Industrial Puebla 2000 y CONALEP

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Pepe Chedraui inaugura “Senderos de Paz” en Puebla capital. Foto: Municipio Puebla

Con el objetivo de mejorar el tejido social, el presidente municipal de Puebla capital, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), inauguró los “Senderos de Paz” en el Parque Industrial 2000 y la Institución Educativa CONALEP Plantel Puebla I.

¿Qué son los “Senderos de Paz” inaugurados por Pepe Chedraui?

Los “Senderos de Paz” son una iniciativa del Gobierno federal en conjunto con el estatal, la cual está diseñada para recuperar espacios públicos y mantenerlos seguros, dignos e incluyentes, salvaguardando a todas las colonias, juntas auxiliares, barrios y unidades habitacionales de la capital de Puebla, sumado a la estrategia de “Unidos por Ti”.

Al respecto, Pepe Chedraui destacó la importancia de fortalecer la seguridad y el desarrollo de las zonas industriales de la capital de Puebla, por lo que anunció la elaboración de un proyecto para intervenir y blindar el Parque Industrial 2000, un espacio que durante años ha sido generador de empleo, riqueza y oportunidades para miles de trabajadoras y trabajadores poblanos.

Asimismo, señaló que el Gobierno de la ciudad mantiene avances significativos en la estrategia de “Senderos Seguros”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante acciones de mejora de infraestructura urbana, mobiliario público e iluminación y subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con el sector empresarial para seguir generando condiciones de bienestar y seguridad.

Contarán con videovigilancia

El alcalde inauguró un módulo de seguridad que contará con un sistema de videovigilancia y una patrulla para recorridos permanentes en el Parque Industrial y reiteró el trabajo coordinado con el gobernador del estado, Alejandro Armenta.

Por su parte, el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, dijo que el alcalde ha impulsado una visión de Gobierno basada en la coordinación interinstitucional, la cercanía con la ciudadanía, la proximidad y la generación de acciones concretas para favorecer el bienestar de las y los poblanos.

“Cada acción realizada desde la planeación hasta la ejecución, refleja el compromiso de servidores y servidoras públicas que entienden que la transformación de los espacios públicos favorece la restitución del tejido social”, agregó.

Se sumaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Organismo Operador del Servicio de Limpia, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Movilidad y la Guardia Nacional (GN).

“Senderos de Paz” buscan reducir los delitos en Puebla capital

Los “Senderos de Paz” forman parte de la estrategia de seguridad transversal del presidente municipal, Pepe Chedraui, que tiene como principal objetivo reducir la incidencia delictiva, mediante acciones coordinadas entre dependencias municipales y federales.

“El Gobierno de la Ciudad reitera su compromiso de trabajar con todos los sectores de la sociedad, para impulsar mejores condiciones de vida para las familias poblanas”, indican por último las autoridades de la capital de Puebla.

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