Infonavit: esto pasa con tus puntos si no estás trabajando

Foto: Cuartoscuro.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aclaró qué ocurre con los puntos acumulados para obtener un crédito hipotecario cuando una persona deja de trabajar y deja de cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con el organismo, algunos puntos se mantienen, mientras que otros se suspenden hasta que el trabajador vuelva a tener un empleo formal.

Los puntos que se asignan por edad, salario y ahorro en la Subcuenta de Vivienda no se pierden cuando una persona deja de trabajar. Sin embargo, los puntos relacionados con las aportaciones patronales y los bimestres de cotización continua dejan de acumularse mientras el trabajador no esté dado de alta en el IMSS. Estos se vuelven a considerar cuando el trabajador regresa a un empleo formal y su patrón realiza aportaciones al Infonavit durante tres bimestres continuos.

Infonavit elimina el sistema de puntos para comprar casa

El Infonavit también confirmó la eliminación del sistema de puntos para acceder a créditos hipotecarios, un esquema que durante años exigía alcanzar 1,080 puntos para poder comprar una vivienda.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que este sistema representaba una barrera para muchos derechohabientes, ya que la vivienda era costosa y resultaba difícil alcanzar la puntuación requerida.

Nuevos requisitos para obtener un crédito Infonavit

Con el nuevo esquema, los trabajadores deberán cumplir tres requisitos básicos para solicitar un crédito hipotecario:

Tener ingresos de uno a dos salarios mínimos

No ser propietario de una vivienda

de una vivienda Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral en un empleo formal

La eliminación del sistema de puntos busca facilitar el acceso al crédito y permitir que más trabajadores puedan comprar vivienda en menos tiempo, especialmente quienes antes quedaban fuera del sistema por no alcanzar la puntuación mínima.

