SSPC ofrece empleo de 32 mil pesos mensuales; así puedes aplicar

SSPC ofrece empleo de 32 mil pesos mensuales. Foto: Gobierno de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que la convocatoria para aspirantes a Agentes de Investigación e Inteligencia sigue abierta. El sueldo que se ofrece a quienes lleguen a ser elegidos es de 32 mil pesos mensuales, más prestaciones.

La convocatoria contempla la incorporación de aspirantes que, tras aprobar las evaluaciones y el curso de formación, podrán integrarse como personal del Servicio de Protección Federal, organismo adscrito a la SSPC, con un sueldo de 32 mil pesos mensuales.

Requisitos para registrarse en la convocatoria de Agentes de Investigación e Inteligencia

El proceso está dirigido a mujeres y hombres que cumplan con los requisitos establecidos para integrarse como Agentes de Investigación e Inteligencia.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria se encuentran:

Tener entre 23 y 35 años de edad

Contar con licenciatura concluida

Ser ciudadana o ciudadano mexicano

Tener estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres

No haber sido sentenciado por delito ni estar sujeto a proceso penal

Contar con buen estado de salud física y mental

No hacer uso de drogas ni padecer alcoholismo

Tener disponibilidad para cambiar de residencia

Las carreras aceptadas incluyen áreas como Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública, Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Forenses, Economía, Contaduría, Actuaría, Estadística, entre otras disciplinas afines.

También se requiere aprobar evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas y de control de confianza durante el proceso de selección.

Prestaciones laborales que ofrecen a Agentes de Investigación e Inteligencia

Además del salario de 32 mil pesos, la SSPC informó que las personas que sean contratadas podrán acceder a diversas prestaciones laborales, entre ellas:

Afiliación al ISSSTE

Acceso a créditos FOVISSSTE

Seguro de vida institucional

Ahorro solidario

Estancias infantiles

Aguinaldo de 40 días

Durante el proceso de formación inicial, que tiene una duración aproximada de nueve meses, los aspirantes reciben capacitación especializada antes de incorporarse al cargo.

Registro para Agentes de Investigación e Inteligencia y documentación requerida

Para participar en la convocatoria de Agentes de Investigación e Inteligencia de la SSPC, las y los aspirantes deben completar el registro en línea a través del portal oficial de reclutamiento de la dependencia.

Además, durante el proceso deberán presentar diversos documentos, entre ellos:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial

Título o cédula profesional

Currículum vitae

Certificado médico

Comprobante de domicilio

Tres cartas de recomendación

Constancia de no antecedentes penales

Constancia de situación fiscal

Dos fotografías

Además, deberán entregar certificado médico y documentos que acrediten que no cuentan con inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Es importante señalar que en el caso de los hombres, también se solicita la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Las autoridades indicaron que el seguimiento del proceso y la información oficial se realizan únicamente a través de los canales autorizados de la SSPC.

