Reparto de utilidades 2026: cuándo depositan y qué hacer si no recibes el pago

Pago de utilidades 2026. Foto: Cuartoscuro

El reparto de utilidades, también conocido como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es uno de los ingresos más esperados del año por millones de trabajadores, ya que representa un derecho laboral que establece la entrega de una parte de las ganancias de las empresas a sus trabajadores.

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre esta prestación laboral: cuándo inicia el pago y su fecha límite, quiénes tienen derecho a recibirla y qué hacer en caso de que no sea pagada

Fechas de pago del reparto de utilidades 2026

El reparto de utilidades 2026 tiene fechas específicas para su entrega dependiendo del tipo de patrón.

Empresas constituidas como personas morales: entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2026.

Personas físicas con trabajadores: entre el 1 de mayo y el 29 de junio de 2026.

Estas fechas corresponden al periodo establecido por la legislación laboral después de que las empresas presentan su declaración fiscal anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Quiénes pueden y quiénes no recibir el reparto de utilidades 2026?

El reparto de utilidades corresponde a trabajadores que hayan mantenido una relación laboral con la empresa durante el año en que se generaron las ganancias.

Tienen derecho a recibir el pago:

Trabajadores de planta

Trabajadores eventuales que hayan laborado al menos 60 días durante el año

Extrabajadores que laboraron durante el periodo en que se generaron las utilidades

Personas que estuvieron en licencia de maternidad o incapacidad temporal

La ley establece que el pago debe distribuirse entre los trabajadores que cumplan con estos criterios durante el periodo correspondiente.

Es importante señalar que la legislación laboral establece algunos casos en los que no se aplica el reparto de utilidades.

Entre quienes no reciben utilidades se encuentran:

Directores y gerentes generales

Socios o accionistas de la empresa

Trabajadores contratados por honorarios sin relación laboral

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días

Trabajadores del hogar

En estos casos, la ley señala que no existe obligación de incluirlos en la distribución de utilidades.

Cabe señalar que existen casos en los que las empresas no están obligadas a realizar el pago de utilidades, por ejemplo, cuando no registraron ganancias durante el ejercicio fiscal o cuando se trata de empresas en su primer año de operaciones.

¿Qué hacer si la empresa en la que laboro no paga utilidades?

Si un trabajador no recibe el reparto de utilidades dentro de los plazos establecidos, puede solicitar información al área administrativa o a la empresa para conocer la situación del pago.

En caso de no obtener respuesta o si el pago no se realiza, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría y presentar una queja.

La ley establece que los trabajadores cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago de utilidades después de la fecha límite establecida para la entrega del dinero.

