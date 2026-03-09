Evita pagar más por lo mismo: Profeco advierte sobre el impuesto rosa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a las consumidoras sobre el llamado “impuesto rosa”, una práctica de mercado en la que algunos productos dirigidos a mujeres pueden tener precios más elevados que artículos similares destinados a hombres, pese a ofrecer prácticamente las mismas características.

Al igual que los productos “pink drinking”, este cobro extra es parte de una estrategia de marketing donde se busca que las mujeres consuman un producto solo porque este se asocia con la feminidad y las tonalidades rosas.

¿Qué es el impuesto rosa y cómo afecta a las mujeres?

De acuerdo con la dependencia, esta diferencia de precio suele estar relacionada con estrategias de marketing basadas en estereotipos de género, donde el empaque, el color o la fragancia del producto cambian para hacerlo “femenino”, aunque su función sea la misma que la de otras versiones más económicas.

Profeco advierte que el entorno actual de consumo, marcado por publicidad constante, promociones y facilidades de compra en línea, puede favorecer decisiones impulsivas por parte de los consumidores. A esto se suma que las ofertas y los descuentos, con los cuales se suele disfrazar este impuesto, activan mecanismos en el cerebro relacionados con la dopamina, sustancia asociada con la sensación de recompensa al adquirir algo nuevo.

Aunque la institución no dio estadísticas, el equipo de Unotv.com, corroboró que aquellos productos que están asociados con la feminidad, pueden subir de costo hasta un 20%.

¿Cómo evitar caer en el “impuesto rosa”, según Profeco?

Ante esto, la Procuraduría sugiere adoptar hábitos de consumo consciente para evitar pagar más por productos dirigidos a mujeres que, en muchos casos, son similares a versiones neutras o masculinas. Algunas de las principales recomendaciones son:

Compara versiones del producto: revisa si existe una versión masculina o neutra del artículo y su costo Analiza más allá del empaque: evalúa ingredientes, tamaño y utilidad, no solo la apariencia Compara precios en diferentes tiendas Evita compras impulsivas: analiza si realmente se necesita el producto Prueba otras marcas: si un producto dirigido a mujeres es más caro, puede ser buena idea explorar marcas diferentes Prioriza la utilidad sobre el diseño

Adoptar estas prácticas puede ayudar a proteger el presupuesto y evitar pagar de más por productos que no ofrecen un valor adicional.

