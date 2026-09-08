Puebla suspende clases presenciales en 26 municipios por fuertes lluvias

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Puebla suspende clases presenciales por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla suspendió las clases presenciales el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de 2026 en todos los niveles educativos de 26 municipios de la Sierra Negra, debido a las condiciones meteorológicas y el pronóstico de fuertes lluvias.

Durante los dos días de suspensión, el servicio educativo continuará a distancia, mediante el uso de libros de texto gratuitos, cuadernillos, tareas en casa y otras actividades académicas, de acuerdo con cada nivel escolar.

¿En qué municipios de Puebla suspenden clases por lluvias?

La medida, que fue tomada ante los alertamientos emitidos por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se hará efectiva para:

Ajalpan Altepexi Atexcal Caltepec Chapulco Coxcatlán Coyomeapan Coyotepec Eloxochitlán Ixcaquixtla Juan N. Méndez Molcaxac Nicolás Bravo San Antonio Cañada San Gabriel Chilac San José Miahuatlán San Sebastián Tlacotepec Santiago Miahuatlán Tehuacán Tepanco de López Tlacotepec de Benito Juárez Vicente Guerrero Xochitlán Todos Santos Zapotitlán Zinacatepec Zoquitlán

¡Atención! 📢 Compartimos información relevante para toda la comunidad educativa de Puebla.#TransformarEnGrande @Gob_Puebla pic.twitter.com/38lVTsWj1x — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) September 8, 2026

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes?

De acuerdo con la SEP Puebla, la comunidad escolar deberá reincorporarse a las actividades presenciales el viernes 11 de septiembre, siempre bajo las indicaciones que emitan las autoridades.

El Gobierno de Puebla pidió a estudiantes, madres y padres de familia, así como al personal educativo, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades ante las condiciones meteorológicas.

Protección Civil alerta por lluvias

Protección Civil de Puebla advirtió que se espera un temporal lluvioso con fuertes precipitaciones, por lo que se activaron medidas preventivas y protocolos de atención.

De acuerdo con la dependencia estatal, el temporal lluvioso se espera del 8 al 10 de septiembre, “con mayores afectaciones en la Sierra Negra”. Además, destacó que “los días 9 y 10 de septiembre serán los más críticos”.

“Los días 9 y 10 de septiembre serán los más críticos, con lluvias intensas en la Sierra Negra y fuertes en Sierras Norte, Nororiental y Valle de Serdán, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora”. Protección Civil de Puebla

🌧 Mediante monitoreo, Protección Civil Estatal prevé lluvias intensas



El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, informa que se prevé un temporal lluvioso del 8 al 10 de septiembre, con mayores afectaciones en la Sierra Negra, donde se esperan acumulados de 75 a 100 mm.



⚠️… pic.twitter.com/Kv6VvuVEaF — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 8, 2026

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