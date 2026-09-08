Puebla suspende clases presenciales en 26 municipios por fuertes lluvias

| 17:49 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Puebla suspende clases presenciales por lluvias
Puebla suspende clases presenciales por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla suspendió las clases presenciales el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de 2026 en todos los niveles educativos de 26 municipios de la Sierra Negra, debido a las condiciones meteorológicas y el pronóstico de fuertes lluvias.

Durante los dos días de suspensión, el servicio educativo continuará a distancia, mediante el uso de libros de texto gratuitos, cuadernillos, tareas en casa y otras actividades académicas, de acuerdo con cada nivel escolar.

¿En qué municipios de Puebla suspenden clases por lluvias?

La medida, que fue tomada ante los alertamientos emitidos por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se hará efectiva para:

  1. Ajalpan
  2. Altepexi
  3. Atexcal
  4. Caltepec
  5. Chapulco
  6. Coxcatlán
  7. Coyomeapan
  8. Coyotepec
  9. Eloxochitlán
  10. Ixcaquixtla
  11. Juan N. Méndez
  12. Molcaxac
  13. Nicolás Bravo
  14. San Antonio Cañada
  15. San Gabriel Chilac
  16. San José Miahuatlán
  17. San Sebastián Tlacotepec
  18. Santiago Miahuatlán
  19. Tehuacán
  20. Tepanco de López
  21. Tlacotepec de Benito Juárez
  22. Vicente Guerrero
  23. Xochitlán Todos Santos
  24. Zapotitlán
  25. Zinacatepec
  26. Zoquitlán

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes?

De acuerdo con la SEP Puebla, la comunidad escolar deberá reincorporarse a las actividades presenciales el viernes 11 de septiembre, siempre bajo las indicaciones que emitan las autoridades.

El Gobierno de Puebla pidió a estudiantes, madres y padres de familia, así como al personal educativo, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades ante las condiciones meteorológicas.

Protección Civil alerta por lluvias

Protección Civil de Puebla advirtió que se espera un temporal lluvioso con fuertes precipitaciones, por lo que se activaron medidas preventivas y protocolos de atención.

De acuerdo con la dependencia estatal, el temporal lluvioso se espera del 8 al 10 de septiembre, “con mayores afectaciones en la Sierra Negra”. Además, destacó que “los días 9 y 10 de septiembre serán los más críticos”.

“Los días 9 y 10 de septiembre serán los más críticos, con lluvias intensas en la Sierra Negra y fuertes en Sierras Norte, Nororiental y Valle de Serdán, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora”.

Protección Civil de Puebla

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