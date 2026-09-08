Golpe al “huachicoleo” de agua en Tepanco de López, Puebla: catean pozo irregular y aseguran pipas 

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Puebla intensifica operativo contra “huachicoleo” de agua. Foto: Genaro Zepeda

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) intensificó los operativos contra el llamado “huachicoleo de agua” en Puebla. En las últimas horas, autoridades realizaron un cateo en Tepanco de López, donde localizaron un pozo profundo que presuntamente operaba de manera irregular y aseguraron cinco pipas.

Aseguran pozo y cinco pipas en Tepanco de López

Las autoridades ingresaron a un inmueble en el que localizaron un pozo profundo cuya operación es investigada por presuntas irregularidades.

En el terreno también fueron encontradas cinco pipas, por lo que tanto las unidades como el inmueble quedaron asegurados como parte de las investigaciones.

La intervención forma parte de las acciones federales para identificar sitios donde presuntamente se realiza extracción o aprovechamiento irregular del agua.

Operativo contra huachicoleo de agua también llegó a Amozoc

El despliegue en Tepanco de López ocurrió menos de 15 días después de otro operativo realizado en Amozoc, Puebla.

A finales de agosto, autoridades federales y estatales localizaron un pozo que presuntamente era utilizado para la extracción y almacenamiento irregular de agua.

En esa intervención fueron detenidas seis personas y aseguradas cinco pipas: cuatro con capacidad de 10 mil litros y una de 20 mil litros.

También fueron localizados cuatro tanques de almacenamiento con capacidad aproximada de 20 mil litros cada uno.

Las autoridades aseguraron además dos tanques-pipa sin tractor, con capacidad de 40 mil litros cada uno, ambos reportados como completamente llenos.

¿Qué es el “huachicoleo de agua”?

El término “huachicoleo de agua” es utilizado de manera coloquial para referirse a la extracción, distribución o aprovechamiento irregular del recurso, fuera de las condiciones establecidas por la legislación.

La Conagua señaló que los operativos buscan combatir el uso ilegal del agua y garantizar que su aprovechamiento se realice conforme al marco legal.

Con las acciones en Amozoc y Tepanco de López, las autoridades mantienen los operativos para detectar infraestructura y vehículos relacionados con posibles actividades irregulares en el aprovechamiento del recurso hídrico.

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