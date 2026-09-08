SSP de Puebla asume seguridad de Esperanza tras la detención del alcalde

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SSP de Puebla asumirá labores de vigilancia . Foto: Genaro Zepeda

Tras la detención del presidente municipal de Esperanza, Isaac “N.”, solo tres de los 20 policías que integran la corporación municipal se presentaron a trabajar, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla asumirá las labores de vigilancia en esta demarcación.

SSP de Puebla asumirá labores de vigilancia en Esperanza

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, informó que la Policía Estatal se hará cargo de la seguridad ante la ausencia de la mayoría de los uniformados municipales.

Al respecto, el Gobierno estatal analiza, además, el futuro político del municipio. Esta mañana, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que corresponderá al Congreso de Puebla determinar si procede la instalación de un Concejo Municipal ante la ausencia del presidente municipal.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, indicó que una situación similar será analizada en Tepeyahualco, luego de la detención de su alcalde, Said de Jesús “N.”. La SSP estatal también reforzará la seguridad en ese municipio.

Actualmente, Puebla cuenta con cinco Concejos Municipales en Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan. Si el Congreso determina instalar esta figura en Esperanza y Tepeyahualco, la cifra aumentaría a siete.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Esperanza, Puebla?

La captura del edil ocurrió el lunes 7 de septiembre durante un amplio operativo encabezado por autoridades federales. Desde aproximadamente las 3:00 horas se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con apoyo de autoridades estatales.

Las acciones dejaron nueve personas detenidas, entre ellas Isaac “N.”; Abigail “N.”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel “N.”, hermano del presidente municipal. Las autoridades investigan su presunta relación con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores y 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y otro con blindaje artesanal y torreta. También decomisaron ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

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