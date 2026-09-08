Los “Zúñiga”: grupo ligado al robo de carga en la carretera Puebla-Veracruz; hay alcaldes detenidos

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Los “Zúñiga”, grupo ligado al robo de transportistas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las investigaciones contra el grupo conocido como los “Zúñiga” avanzan tras la detención de personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga en la carretera federal 150-D, que conecta Puebla y Veracruz.

Los “Zúñiga” ligados al robo de transporte

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas diez personas relacionadas con una organización a la que se atribuyen actividades como robo de vehículos en carretera, asaltos, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Entre los detenidos se encuentra Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, así como Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

#LosTitulares Durante el informe de seguridad en la #mañanera de la presidenta @Claudiashein, el titular de @SSPCMexico, @OHarfuch destacó la detención de Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, Puebla, como parte del Operativo Enjambre.



Además de la detención de Said… pic.twitter.com/7hBEa3VhT4 — LosTitulares (@_LosTitulares) September 8, 2026

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones realizadas por la Guardia Nacional y la SSPC permitieron identificar inmuebles y mecanismos que presuntamente eran utilizados por la organización para facilitar sus actividades delictivas.

Durante los cateos fueron aseguradas más de 40 armas de fuego, largas y cortas, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores, ropa táctica, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal—, drones e inhibidores de señal que, según las investigaciones, eran utilizados en los robos sobre carretera.

Sobre los alcaldes de Puebla detenidos, García Harfuch no precisó cuál era su función con la organización delincuencial.

Los “Zúñiga” operaban en la carretera Puebla-Veracruz

Harfuch señaló que la organización operaba en uno de los tramos de mayor incidencia delictiva de la carretera federal 150-D, donde se le relaciona con el robo de unidades y mercancía, privación de la libertad y hechos de violencia que habrían afectado durante años a transportistas, operadores y usuarios.

Como parte de las investigaciones, Genaro “N”, señalado como principal líder de los “Zúñiga”, fue detenido el pasado 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, junto con otras dos personas.

El funcionario también mencionó la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla, quien estaría relacionado con los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Harfuch indicó que los dos presidentes municipales detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y señaló que estas acciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de las organizaciones criminales.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a otros integrantes de esta estructura, así como para fortalecer las condiciones de seguridad en la zona que conecta Ciudad de México, Puebla y Veracruz.

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