Empleado de “El Rey del Ahorro” salva a menor de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos
En Puebla, luego de que se viralizara el video en el que un trabajador salvó a una niña de ser atropellada, el joven fue reconocido por su acción y recibió un premio de 20 mil pesos.
¿Quién es el héroe sin capa?
El joven que puso a salvo a la menor es Luis Cruz, empleado de “El Rey del Ahorro”, quien explicó en entrevista con Imagen Puebla que actuó por instinto al observar que la pequeña estaba a punto de sufrir un accidente.
“Fue por instinto, impulso, querer proteger a la niña. Tengo un niño de 3 años, prácticamente, entiendo cómo son los niños a esa edad. Salen corriendo, no miden las consecuencias de lo que puede pasar. De ahí yo me activé, vi lo inminente y fue como acción. Gracias a Dios se logra salvaguardar su vida. La verdad, siempre, hacer el bien y hacer lo correcto es lo mejor”.
El video comenzó a circular el domingo, aunque fue durante la mañana del lunes cuando la historia cobró mayor fuerza en redes sociales. En las imágenes se observa a Luis correr detrás de una pequeña de 3 años para evitar que fuera atropellada.
Tras la difusión del caso, “El Rey del Ahorro”, lugar donde trabaja Luis, decidió reconocer su actuación y le otorgó un bono de 20 mil pesos por haber intervenido para poner a salvo a la menor.
Video en Puebla llega a medios internacionales
La historia también trascendió las redes sociales y fue retomada por medios internacionales. Entre ellos se encuentra la agencia alemana DW, que difundió las imágenes del momento en que Luis intervino para proteger a la niña.
Medios de Estados Unidos también compartieron las imágenes del rescate, con lo que la acción del trabajador poblano alcanzó una mayor difusión fuera de México.
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