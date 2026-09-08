Empleado de “El Rey del Ahorro” salva a menor de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos

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En Puebla, recompensaron al joven que rescató a niña. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, luego de que se viralizara el video en el que un trabajador salvó a una niña de ser atropellada, el joven fue reconocido por su acción y recibió un premio de 20 mil pesos.

¿Quién es el héroe sin capa?

El joven que puso a salvo a la menor es Luis Cruz, empleado de “El Rey del Ahorro”, quien explicó en entrevista con Imagen Puebla que actuó por instinto al observar que la pequeña estaba a punto de sufrir un accidente.

“Fue por instinto, impulso, querer proteger a la niña. Tengo un niño de 3 años, prácticamente, entiendo cómo son los niños a esa edad. Salen corriendo, no miden las consecuencias de lo que puede pasar. De ahí yo me activé, vi lo inminente y fue como acción. Gracias a Dios se logra salvaguardar su vida. La verdad, siempre, hacer el bien y hacer lo correcto es lo mejor”.

🦸🏻‍♂️¡Héroe poblano! Él es Luis Cruz, quien salvó a una niña de ser atropellada en la 11 Sur.



“El Rey del Ahorro”, empresa donde trabaja, reconoció su acto heroico y le otorgó un bono.👏 Su acción ha sido reconocida por haber intervenido para proteger a la menor.



Vía:… pic.twitter.com/z3W3hSgvBd — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) September 7, 2026

El video comenzó a circular el domingo, aunque fue durante la mañana del lunes cuando la historia cobró mayor fuerza en redes sociales. En las imágenes se observa a Luis correr detrás de una pequeña de 3 años para evitar que fuera atropellada.

Tras la difusión del caso, “El Rey del Ahorro”, lugar donde trabaja Luis, decidió reconocer su actuación y le otorgó un bono de 20 mil pesos por haber intervenido para poner a salvo a la menor.

Video en Puebla llega a medios internacionales

La historia también trascendió las redes sociales y fue retomada por medios internacionales. Entre ellos se encuentra la agencia alemana DW, que difundió las imágenes del momento en que Luis intervino para proteger a la niña.

Un hombre salva en el último instante a una niña del tráfico en México



Una cámara de seguridad captó el momento en que un empleado de supermercado corrió tras una niña que se dirigía hacia una avenida transitada en Puebla, México. El hombre logró alcanzarla justo antes de que… pic.twitter.com/kLN0TCCWtG — DW Español (@dw_espanol) September 8, 2026

Medios de Estados Unidos también compartieron las imágenes del rescate, con lo que la acción del trabajador poblano alcanzó una mayor difusión fuera de México.

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