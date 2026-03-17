Mr. Doctor alerta sobre presunto estafador en Puebla

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En Puebla, denuncian a un presunto estafador. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Puebla, el creador de contenido Mr. Doctor alertó y exhibió a un presunto estafador que, supuestamente, roba autos, propiedades y otros bienes.

¿Qué se sabe del “Estafador de Puebla”?

En un video, el influencer difundió un audio del presunto responsable, identificado como Yoltic Rueda, quien, mediante diversas técnicas de engaño, despojaría a sus víctimas de su patrimonio.

En el material compartido en TikTok, Mr. Doctor señaló que, derivado de diversas investigaciones, elementos de seguridad de Puebla ingresaron a una de las viviendas del presunto estafador, donde decomisaron varios vehículos.

“El pasado 7 de marzo nos informaron, por terceros, que en el fraccionamiento Angelópolis 3 había una serie de automóviles y presencia de policías para recuperarlos. Aquí se observa cómo salieron muchos carros, pero no equivalen ni a una décima parte de lo que Yoltic Rueda Guzmán, la ‘Rata de Covadonga’, el ‘Estafador de Puebla’, habría robado”, relató.

Además, añadió que “estos videos sirven para dar mayor difusión a los robos del ‘Estafador de Puebla’. Cuando lo confrontan para que regrese el dinero, propiedades o automóviles, no accede”.

El creador de contenido también afirmó haber sido víctima del presunto estafador, ya que aseguró haber perdido alrededor de 600 mil pesos que, supuestamente, serían destinados a inversiones.

Catean agencia de autos

Por diversas denuncias, la semana pasada, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó un cateo en la agencia de autos “San Ángel Motors”, presuntamente relacionada con estafas a varios ciudadanos.

El modus operandi consistiría en solicitar pagos por adelantado por un vehículo y, posteriormente, incumplir con la entrega. Hasta el momento, las investigaciones continúan.

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