Se fuga reo del penal de San Pedro Cholula, Puebla

Un interno identificado como Ernesto “N”, acusado de robo agravado y portación de instrumento prohibido, se fugó del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP).

¿Qué se sabe del escape del penal del San Pedro Cholula, Puebla?

De acuerdo con el reporte oficial, durante un dispositivo de supervisión, elementos de seguridad y custodia del penal municipal detectaron la ausencia del reo, por lo que activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización.

“Elementos de seguridad y custodia del penal municipal, informaron que durante un dispositivo de supervisión, se percataron de la ausencia de Ernesto N, acusado de los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido”.

Tras la evasión, se implementaron operativos de búsqueda en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue de personal en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

La SSP, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, brindó apoyo jurídico y operativo a las autoridades municipales a cargo del penal y reforzó los dispositivos de seguridad, el intercambio de información estratégica y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de lograr la pronta recaptura del evadido.

