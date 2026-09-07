Operativo Enjambre en Puebla: detienen a alcalde de Esperanza y otras 8 personas

GENERANDO AUDIO...

Presidente municipal de Esperanza, Puebla. Foto: Gabinete de Seguridad

El presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido junto con otras ocho personas durante el Operativo Enjambre en el que autoridades ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en ese municipio.

¿Qué más se sabe del Operativo Enjambre en Esperanza, Puebla?

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre los nueve detenidos también se encuentran Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”, indicó Harfuch.

Las autoridades los vinculan con una estructura criminal dedicada presuntamente al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz.

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

Aseguran armas en 23 cateos simultáneos

Ante esta situación, el Gobierno de Puebla habría solicitado la intervención y apoyo de las autoridades federales para avanzar en las investigaciones y concretar la detención del edil.

Durante los 23 cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores y 11 vehículos. Del total de unidades aseguradas, cuatro eran blindadas y una contaba con blindaje artesanal y torreta.

También fueron decomisadas prendas de vestir tácticas, un dron y un inhibidor de señal, como parte de las acciones realizadas en el municipio de Esperanza.

García Harfuch señaló que esta acción se suma a la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Las investigaciones continuarán para determinar la responsabilidad de cada uno de los nueve detenidos y establecer si existen más personas relacionadas con la estructura criminal que operaba en esta zona de Puebla.

“Esto representa para nosotros un logro sustancial para poder controlar a estas bandas, como saben uno de los mayores que tenemos es el robo a transporte de carga y de vehículo, sobre todo en la autopista 150D por ello nosotros celebramos mucho estas detenciones, sobre todo se debe de traducir en tranquilidad para los habitantes de estos municipios”, afirmó Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Puebla.

#LosTitulares El presidente municipal de Esperanza, Puebla Isaac Rodríguez Ochoa, quien hoy fue detenido, ya era un objetivo prioritario y estaba siendo investigado desde diciembre de 2024, reveló el titular de @SSPGobPue, Francisco Sánchez González.



En total fueron detenidas 9… https://t.co/wjhshOHh5P pic.twitter.com/n8FRpHXmWM — LosTitulares (@_LosTitulares) September 7, 2026

Isaac Rodríguez Ochoa aparece en el RND en estatus de traslado

El presidente municipal Isaac Rodríguez Ochoa ya cuenta con una ficha en el Registro Nacional de Detenciones (RND). De acuerdo con el registro, el estatus de su detención continúa en proceso y aparece bajo la situación de traslado.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.