Héroe poblano: arriesga su vida para salvar a niña de ser atropellada; video

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En Puebla, un trabajador salvó a una niña. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, un video captó el momento en que un trabajador arriesgó su vida para salvar a una niña de aproximadamente 4 años, luego de que la menor corriera hacia una avenida.

Momento del rescate en Puebla

El rescate ocurrió ayer por la tarde, en un negocio conocido como “El Rey del Ahorro”, ubicado sobre la 11 Sur, a la altura de Castillotla. En las imágenes se observa el momento en que la niña se le escapó a su mamá y corrió en dirección a la avenida.

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Un trabajador del establecimiento “El Rey del Ahorro” salvó a una niña de ser atropellada sobre la 11 Sur, a la altura de Castillotla, en Puebla.



Su rápida reacción evitó una posible tragedia. pic.twitter.com/5A13MbjeQ5 — LosTitulares (@_LosTitulares) September 7, 2026

La mujer estuvo a punto de alcanzar a su hija; sin embargo, tropezó y no logró detenerla. La niña continuó corriendo hacia la avenida, situación que fue advertida por uno de los trabajadores del establecimiento, quien decidió intervenir.

El trabajador corrió hacia la avenida y, mediante una señal, pidió a los automovilistas que redujeran la velocidad. En ese momento, un automóvil se acercó, por lo que el hombre saltó sobre la niña para protegerla.

La menor estuvo a punto de atravesar la avenida, pero el trabajador logró interceptarla justo cuando un automóvil que circulaba de frente estuvo cerca de impactarla.

El trabajador y la niña resultaron ilesos

Finalmente, el trabajador y la niña resultaron ilesos. Los padres se acercaron y cargaron a la menor, quien apenas unos segundos antes había corrido hacia la avenida. Después, el trabajador regresó a sus labores en “El Rey del Ahorro”, en Puebla. El video muestra la rápida actuación del trabajador, cuya intervención permitió poner a salvo a la niña y evitar un posible atropellamiento.

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