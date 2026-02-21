Pueden hacer daño: Diputada va contra Therians; Esto propone

GENERANDO AUDIO...

Diputada de Morena propone legislar sobre Therians en Puebla Foto: Cuartoscuro

La diputada Nayeli Salvatori, de Morena en Puebla, anunció que buscará legislar sobre los Therians, un fenómeno en el que jóvenes se identifican con animales no humanos. La propuesta contempla revisar posibles riesgos relacionados con el acoso, la protección de infancias y los alcances de la libertad de expresión.

La legisladora, conocida en redes sociales como “La Señora de las Lomas”, informó que el objetivo es analizar el tema desde una perspectiva jurídica. Señaló que si bien puede considerarse una forma de expresión personal, es necesario revisar sus implicaciones legales.

Nayeli Salvatori analiza legislación sobre Therians en Puebla

La diputada explicó que la revisión legislativa buscará determinar si ciertas conductas asociadas al movimiento Therian pueden rebasar los límites legales. Indicó que algunas prácticas incluyen el uso de disfraces o la adopción de comportamientos simbólicos vinculados con animales.

“Sí, voy a legislar lo de los Therians […] pero antes de que empiecen, quiero que analicemos algo; ahorita todos están jajaja, jiji, incluso algunas asociaciones que protegen las infancias están diciendo: ‘Déjenlos ser, es libertad de expresión’. El problema viene cuando tomas personalidad de ese disfraz”, expresó.

Salvatori ejemplificó que asumir conductas sin distinguir entre representación y realidad podría generar situaciones de riesgo. Señaló que la discusión debe centrarse en los posibles efectos hacia terceros.

Propuesta para prevenir acoso y proteger infancias

La diputada sostuvo que su enfoque no contempla sancionar a quienes se identifican como Therians, sino fortalecer medidas preventivas. Entre las opciones mencionadas se encuentra el endurecimiento de disposiciones relacionadas con el acoso y la implementación de políticas públicas para reforzar la protección de infancias.

“Estoy analizando no castigar, obviamente, a los therians, ¿no? Pero quizá endurecer un poco el tema del acoso, generar algunas políticas públicas para prevenirlo, proteger más a las infancias”, declaró.

Debate público sobre el fenómeno Therian

En días recientes, el tema de los Therians ha generado conversación en plataformas digitales, donde jóvenes comparten contenidos relacionados con esta identidad. Algunos sectores consideran que se trata de una forma de autoexpresión juvenil vinculada a aspectos simbólicos o espirituales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.