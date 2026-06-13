VIDEO: captan arresto de mujer que chocó en Cholula con sus hijos en presunto estado de ebriedad

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Arresto de conductora en Puebla desata debate en redes. Foto: Getty

La detención de una conductora que presuntamente manejaba en estado de ebriedad y que viajaba con sus dos hijos menores de edad en San Andrés Cholula, Puebla, generó una fuerte polémica en redes sociales luego de que se difundiera un video del momento en que es sometida por elementos policiales.

Mientras usuarios cuestionaron el aparente uso excesivo de la fuerza durante el arresto, autoridades municipales aseguraron que la mujer puso en riesgo a peatones y agentes tras ignorar las indicaciones policiales y provocar un choque con su camioneta.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

#NACIONAL l 🚨 Indignación en San Andrés Cholula. Una mujer fue sometida por al menos cinco elementos de la Policía Montada en las inmediaciones del Parque Intermunicipal, presuntamente con uso excesivo de la fuerza, mientras se encontraba acompañada por sus dos hijos pequeños. pic.twitter.com/vwqg8eP6dU — Rosa Mexicano (@Rosamex1cano) June 12, 2026

¿Por qué fue detenida la conductora en Cholula?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Parque Intermunicipal, donde policías municipales detectaron una camioneta que ingresó a una zona restringida ubicada sobre la 5 Norte y 14 Poniente.

Según el reporte oficial, los elementos marcaron el alto a la conductora; sin embargo, la mujer hizo caso omiso y emprendió la huida, presuntamente poniendo en riesgo a transeúntes y al personal operativo.

La SSPPC detalló que, al intentar salir por la calle 10 Poniente, la unidad se impactó contra unos maceteros, por lo que los oficiales procedieron a detener a la conductora.

Foto: SSPPC Cholula

Conductora presentaba tercer grado de intoxicación etílica, según autoridades

Las autoridades municipales informaron que la mujer fue trasladada al Complejo de Seguridad Pública Municipal para ser presentada ante un Juez Calificador.

Asimismo, señalaron que, de acuerdo con el certificado médico oficial, la conductora presentó tercer grado de intoxicación etílica.

La dependencia agregó que durante el incidente la mujer viajaba acompañada de dos menores de edad, un niño y una niña, quienes fueron resguardados y permanecieron bajo protección hasta la llegada de sus familiares.

“La conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol representa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía, por lo que se actuó de manera inmediata con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas”, indicó la SSPPC.

La Fiscalía General del Estado inició un expediente de atención temprana por un hecho en San Andrés Cholula que involucra a una mujer y dos menores.#FiscalíaInforma | https://t.co/oXkoRNicV4 pic.twitter.com/8GlivPOOmw — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 12, 2026

Fiscalía de Puebla investiga posible afectación durante la detención

Tras la difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que inició un expediente de atención temprana para investigar los hechos.

La institución señaló que realizará las diligencias correspondientes para determinar si durante la intervención policial existió alguna conducta que pudiera constituir un delito.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla reitera su compromiso de investigar con imparcialidad cualquier conducta que pudiera constituir un hecho delictivo, garantizando el acceso a la justicia y la atención integral de las personas que así lo requieran”, informó la dependencia.

Video de la detención genera reacciones encontradas

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que varios elementos policiales someten a la conductora, mientras sus hijos observan la escena y piden que la liberen.

El caso ha generado opiniones divididas: por un lado, usuarios cuestionan la actuación de los policías y el presunto uso excesivo de la fuerza; por otro, algunos consideran que la conducción bajo los efectos del alcohol ameritaba una intervención inmediata para evitar mayores riesgos.

Mientras la autoridad municipal sostiene que actuó conforme a los protocolos establecidos, la investigación de la Fiscalía de Puebla buscará esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la detención.

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