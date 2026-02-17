Video: se dan con todo en carnaval de San Pablo Xochimehuacan, Puebla

GENERANDO AUDIO...

En un carnaval en Puebla se presentó un pelea. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla, vecinos captaron videos de una pelea campal durante el carnaval de San Pablo Xochimehuacan; aparentemente, el consumo excesivo de alcohol alteró los ánimos de los asistentes y desató la violencia.

Videos de la bronca en el Carnaval de San Pablo Xochimehuacan

En grabaciones compartidas en redes sociales se aprecia el momento en que varios sujetos se enfrascaron a golpes. En una de las imágenes difundidas por @ALunaSilva, un hombre con camisa blanca lanzó el primer golpe; quien lo recibió fue un individuo sin playera.

A la pelea se sumó un hombre vestido de blanco con verde, quien también golpeó al sujeto sin playera con un objeto en forma de bandera.

Por su parte, el medio Cinco Radio Oficial compartió un video filmado de lo alto de una casa del mismo pleito. En él se observó cómo la pelea comenzó a involucrar a más participantes del carnaval.

El sujeto sin playera, al parecer, ocasionó la pelea porque otros sujetos, de la parte de atrás del desfile, llegaron a la parte delantera y le propinaron varios golpes. Otro individuo trató de defender al “encuerado”, sin embargo, también le propinaron su dosis de puños.

En los videos se escucha el sonido de cristales rotos y las personas comenzaron a dispersarse. La escena concluyó con la multitud más calmada, tras la pelea registrada en el carnaval de San Pablo Xochimehuacan.

