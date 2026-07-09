Avioneta se desploma y se incendia en Querétaro; piloto sale ileso

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Avioneta se desploma y piloto sobrevive. Foto: Protección Civil de Qro

Una aeronave ligera dedicada a labores de fumigación agrícola se desplomó la tarde de este 9 de julio en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El accidente ocurrió en un pastizal ubicado en la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, sobre la carretera a La Valla, lo que movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales.

Se atedió el reporte de la caída de una aeronave ligera dedicada a labores de fumigación agrícola, registrada en la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, sobre la carretera a La Valla, en el municipio de San Juan del Río.

1/4 pic.twitter.com/OE53eT8F3W — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) July 9, 2026

Piloto resulta ileso tras el desplome

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), en conjunto con Protección Civil y Bomberos de San Juan del Río, acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

El piloto fue valorado por paramédicos en el sitio y clasificado en código verde, por lo que no presentó lesiones de gravedad. Las autoridades informaron que, tras la atención del incidente, no existen riesgos adicionales para la población, los bienes o el entorno.

Avioneta se desploma y piloto sobrevive. Foto: Protección Civil de Qro

Autoridades investigan las causas del accidente

La zona quedó bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes. Serán las autoridades competentes las encargadas de efectuar los peritajes técnicos para determinar qué provocó el desplome de la aeronave y deslindar responsabilidades.

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