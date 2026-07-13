Alertan por avistamiento de un puma; activan operativo en la Sierra Gorda

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Avistamiento de un puma en la Sierra Gorda. Foto: Getty Images

En redes sociales ha comenzado a compartirse el video del presunto avistamiento de un puma paseándose en la Sierra Gorda, en el estado de Querétaro, por lo que autoridades locales han informado que se ha desplegado un operativo y pidieron a la población evitar acercarse a este animal.

Presunto avistamiento de un puma en la Sierra Gorda

Usuarios de redes sociales como en la cuenta de X de Mi Delegación y medios de comunicación locales, han comenzado a compartir en redes sociales el video de un presunto avistamiento de un puma paseándose cerca de viviendas ubicadas en la Sierra Gorda, en el estado de Querétaro.

En la grabación de una cámara de seguridad, captada este pasado domingo 12 de julio de 2026, a las 19:00 horas, se puede observar a un puma pasando por un camino de terracería, para luego sentarse al costado de una camioneta azul estacionada en lo que parece ser una casa.

🐾 Avistamiento de puma activa operativo en la #SierraGorda



Protección Civil de Landa de Matamoros desplegó operativo en Puerto Hondo tras el reporte de un puma; se pidió a la población mantener la calma, evitar acercamientos y seguir las recomendacioneshttps://t.co/8wLHiUG3WZ pic.twitter.com/k4UW5HIs4m — Mi Delegación (@MiDelegacionQro) July 13, 2026

Despliegan operativo por avistamiento de puma

Tras el avistamiento del puma, la presidencia municipal de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, informó que la Coordinación Municipal de Protección Civil recibió el reporte de este animal en la comunidad de Puerto Hondo.

Por esta razón, su personal se trasladó al lugar en coordinación con las dependencias de manejo y protección de fauna silvestre con el objetivo de atender el reporte y salvaguardar a la población.

Además, pidieron a las y los habitantes de Puerto Hondo, así como a las comunidades aledañas, mantener la calma y atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades?

Mantener la calma y no intentar acercarse, perseguir o capturar al ejemplar

Resguardar a niñas, niños y mascotas dentro de la vivienda

Evitar transitar solos durante la noche o la madrugada en la zona del avistamiento

Mantener al ganado y a los animales de corral en lugares seguros durante la noche

No dejar restos de comida o animales muertos al aire libre que puedan atraer fauna silvestre

En caso de observar nuevamente al ejemplar, conservar una distancia segura y reportarlo de inmediato a

Protección Civil o al 911

Protección Civil o al 911 Permitir que únicamente el personal capacitado lleve a cabo las labores correspondientes

¿Cuáles son las recomendaciones en caso de un encuentro directo con el puma?

No correr ni dar la espalda

Mantenerse de pie, levantar los brazos para aparentar un mayor tamaño y retroceder lentamente sin perder

de vista al ejemplar

de vista al ejemplar Si el puma muestra una actitud agresiva, hacer ruido fuerte y, de ser necesario, utilizar objetos para defenderse

“El Gobierno Municipal solicita a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a la información emitida por los

canales oficiales y colaborar con las autoridades para prevenir cualquier situación de riesgo. La seguridad de

las familias landenses es nuestra prioridad”, indicaron por último las autoridades locales.

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