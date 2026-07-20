Corte de agua en Querétaro: lista de colonias afectadas este 20 y 21 de julio

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Corte de agua en colonias de Querétaro. Foto: Getty Images

Autoridades de Querétaro dieron a conocer que se llevará a cabo un corte de agua potable en varias colonias del estado este lunes 20 y martes 21 de julio de 2026, por lo que pidieron a los habitantes de estas zonas tomar precauciones por la falta de este recurso.

Corte de agua en varias colonias de Querétaro

De acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de Querétaro, durante dos días se realizará un corte en el servicio de agua potable en diferentes colonias:

Lunes 20 de julio

Para este lunes, el corte de agua comenzará a las 10:00 horas en la comunidad Rancho de Enmedio, del municipio San Juan del Río, pero también afectará a las siguientes colonias:

3ra Granjas Banthí

Sagrado Corazón

Las Águilas I, II y III

Indeco

Comevi Banthí

La Magisterial

Villas de las Flores

Insurgentes

Revolución

Francisco Villa

El Dorado

El Mirador

El Capricho

Heraclio Bernal

Las Bugambilias

Praderas del Oriente

Paseos de Xhosdá

Al respecto, explicaron que la suspensión del servicio de agua se debe a que harán trabajos de mantenimiento en el Pozo número 33, y que éste se recuperará durante el transcurso de la noche del lunes y la madrugada del martes.

Martes 21 de julio

Para el martes, según las autoridades queretanas, el corte de agua comenzará a las 8:00 horas en la Colonia Centro, con lo que las principales calles afectadas serán las siguientes:

Rafael Ayala

José María Arteaga

Pino Suárez Norte

Constituyentes

5 de Mayo

Valentín Gómez Farías

Jurica San Juan del Río

En este caso, se suspenderá temporalmente el servicio por trabajos de interconexión que realiza la Secretaría de Obras Públicas Municipales sobre la calle Rafael Ayala, y aseguraron que se recuperará de manera gradual durante el transcurso de la noche del martes.

“Les invitamos a administrar el agua de su tinaco o sistema de almacenamiento mientras se realizan estos trabajos. Agradecemos su comprensión y paciencia. Seguimos trabajando para brindar un mejor servicio a las familias sanjuanenses”, finalizaron.

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