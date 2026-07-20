Corte de agua en Querétaro: lista de colonias afectadas este 20 y 21 de julio

| 10:49 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Corte de agua en Querétaro.
Corte de agua en colonias de Querétaro. Foto: Getty Images

Autoridades de Querétaro dieron a conocer que se llevará a cabo un corte de agua potable en varias colonias del estado este lunes 20 y martes 21 de julio de 2026, por lo que pidieron a los habitantes de estas zonas tomar precauciones por la falta de este recurso.

Corte de agua en varias colonias de Querétaro

De acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de Querétaro, durante dos días se realizará un corte en el servicio de agua potable en diferentes colonias:

Lunes 20 de julio

Para este lunes, el corte de agua comenzará a las 10:00 horas en la comunidad Rancho de Enmedio, del municipio San Juan del Río, pero también afectará a las siguientes colonias:

  • 3ra Granjas Banthí
  • Sagrado Corazón
  • Las Águilas I, II y III
  • Indeco
  • Comevi Banthí
  • La Magisterial
  • Villas de las Flores
  • Insurgentes
  • Revolución
  • Francisco Villa
  • El Dorado
  • El Mirador
  • El Capricho
  • Heraclio Bernal
  • Las Bugambilias
  • Praderas del Oriente
  • Paseos de Xhosdá

Al respecto, explicaron que la suspensión del servicio de agua se debe a que harán trabajos de mantenimiento en el Pozo número 33, y que éste se recuperará durante el transcurso de la noche del lunes y la madrugada del martes.

Martes 21 de julio

Para el martes, según las autoridades queretanas, el corte de agua comenzará a las 8:00 horas en la Colonia Centro, con lo que las principales calles afectadas serán las siguientes:

  • Rafael Ayala
  • José María Arteaga
  • Pino Suárez Norte
  • Constituyentes
  • 5 de Mayo
  • Valentín Gómez Farías
  • Jurica San Juan del Río

En este caso, se suspenderá temporalmente el servicio por trabajos de interconexión que realiza la Secretaría de Obras Públicas Municipales sobre la calle Rafael Ayala, y aseguraron que se recuperará de manera gradual durante el transcurso de la noche del martes.

“Les invitamos a administrar el agua de su tinaco o sistema de almacenamiento mientras se realizan estos trabajos. Agradecemos su comprensión y paciencia. Seguimos trabajando para brindar un mejor servicio a las familias sanjuanenses”, finalizaron.

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