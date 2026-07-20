Corte de agua en Querétaro: lista de colonias afectadas este 20 y 21 de julio
Autoridades de Querétaro dieron a conocer que se llevará a cabo un corte de agua potable en varias colonias del estado este lunes 20 y martes 21 de julio de 2026, por lo que pidieron a los habitantes de estas zonas tomar precauciones por la falta de este recurso.
Corte de agua en varias colonias de Querétaro
De acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de Querétaro, durante dos días se realizará un corte en el servicio de agua potable en diferentes colonias:
Lunes 20 de julio
Para este lunes, el corte de agua comenzará a las 10:00 horas en la comunidad Rancho de Enmedio, del municipio San Juan del Río, pero también afectará a las siguientes colonias:
- 3ra Granjas Banthí
- Sagrado Corazón
- Las Águilas I, II y III
- Indeco
- Comevi Banthí
- La Magisterial
- Villas de las Flores
- Insurgentes
- Revolución
- Francisco Villa
- El Dorado
- El Mirador
- El Capricho
- Heraclio Bernal
- Las Bugambilias
- Praderas del Oriente
- Paseos de Xhosdá
Al respecto, explicaron que la suspensión del servicio de agua se debe a que harán trabajos de mantenimiento en el Pozo número 33, y que éste se recuperará durante el transcurso de la noche del lunes y la madrugada del martes.
Martes 21 de julio
Para el martes, según las autoridades queretanas, el corte de agua comenzará a las 8:00 horas en la Colonia Centro, con lo que las principales calles afectadas serán las siguientes:
- Rafael Ayala
- José María Arteaga
- Pino Suárez Norte
- Constituyentes
- 5 de Mayo
- Valentín Gómez Farías
- Jurica San Juan del Río
En este caso, se suspenderá temporalmente el servicio por trabajos de interconexión que realiza la Secretaría de Obras Públicas Municipales sobre la calle Rafael Ayala, y aseguraron que se recuperará de manera gradual durante el transcurso de la noche del martes.
“Les invitamos a administrar el agua de su tinaco o sistema de almacenamiento mientras se realizan estos trabajos. Agradecemos su comprensión y paciencia. Seguimos trabajando para brindar un mejor servicio a las familias sanjuanenses”, finalizaron.
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