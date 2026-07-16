Persecución en Querétaro termina con detención del chofer; pasajeros suplicaron que detuviera la unidad

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Conductor desata persecución en Querétaro. FOTO: Ilustrativa Getty

Los pasajeros de una unidad de transporte público vivieron momentos de tensión luego de que el conductor presuntamente ignorara una indicación de alto emitida por personal de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ). El hecho ocurrió sobre Paseo 5 de Febrero y derivó en una persecución que concluyó en el municipio de Pedro Escobedo, donde elementos de la Policía Estatal lograron detener al operador.

Durante la persecución, usuarios que viajaban en la unidad le suplicaron al conductor que detuviera la marcha. En videos difundidos en redes sociales se escucha a una mujer gritar: “¡Ya, por favor! ¡Traigo a mis bebés!”, mientras otros pasajeros insistían en que pusiera fin al recorrido para evitar un accidente.

De acuerdo con la información disponible, la unidad tipo van continuó avanzando pese a la indicación de personal de la AMEQ para detenerse. Mientras era seguida por elementos de la Policía Estatal, el conductor habría puesto en riesgo a los pasajeros, así como a automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

En las imágenes que circulan en redes sociales también se observa que uno de los pasajeros intervino y comenzó a golpear al operador para obligarlo a detener la unidad. Minutos después, el vehículo finalmente se detuvo y los agentes aseguraron al conductor.

🚨🚌 #Querétaro | Momentos de tensión se vivieron durante una persecución sobre la México-Querétaro, luego de que el conductor de una unidad de transporte público presuntamente intentara evadir una indicación de alto.



Usuarios pidieron detener la marcha al grito de “¡traigo a… pic.twitter.com/42lvoQNIZW — RETO diario (@retodiariomx) July 16, 2026

Autoridades no han informado el motivo de la evasión

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente por qué el conductor decidió evadir la revisión marcada por personal de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

Tampoco se han dado a conocer las posibles sanciones que enfrentaría el operador tras estos hechos.

En el video difundido se observa a elementos de seguridad sometiendo al conductor, mientras los pasajeros que viajaban en la parte delantera permanecen bajo resguardo de los agentes. Hasta ahora, no se ha reportado de manera oficial que alguna persona haya resultado lesionada durante la persecución.

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