Despensas de Comemos Tod@s: consulta las fechas de entrega en Quintana Roo

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Entrega de apoyos. Foto: Gobierno de Quintana Roo

Este mes de julio 2026 se realiza la entrega de los paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s” en Quintana Roo, correspondiente al tercer bimestre del año. Este programa del Gobierno del estado ofrece despensas y apoyos económicos a las personas que más lo necesitan.

¿Cuándo es la fecha de entrega de paquetes alimentarios del programa “Comemos Tod@s”?

Los días de entrega de las despensas del programa “Comemos Tod@s” es diferente en cada municipio, por lo que se recomienda checar la siguiente lista con todas las fechas confirmadas:

Bacalar: del 8 al 14 de julio

del 8 al 14 de julio Benito Juárez: del 9 al 28 de julio

del 9 al 28 de julio Felipe Carrillo Puerto: del 13 al 22 de julio

del 13 al 22 de julio Othón P.Blanco: del 15 al 24 de julio

del 15 al 24 de julio Playa del Carmen: del 13 al 20 de julio

En cada uno de los municipios el horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas. Para ubicar el centro de entrega que te corresponde puedes ingresar al sitio oficial del Bienestar de Quintana Roo.

Requisitos para recoger los apoyos del programa “Comemos Tod@s”?

Original de identificación oficial vigente con fotografía

Hoja impresa del folio de persona beneficiara del programa

Tarjeta “Comemos Todo@s”

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega

un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.

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