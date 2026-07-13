Despensas de Comemos Tod@s: consulta las fechas de entrega en Quintana Roo
Este mes de julio 2026 se realiza la entrega de los paquetes alimentarios de “Comemos Tod@s” en Quintana Roo, correspondiente al tercer bimestre del año. Este programa del Gobierno del estado ofrece despensas y apoyos económicos a las personas que más lo necesitan.
¿Cuándo es la fecha de entrega de paquetes alimentarios del programa “Comemos Tod@s”?
Los días de entrega de las despensas del programa “Comemos Tod@s” es diferente en cada municipio, por lo que se recomienda checar la siguiente lista con todas las fechas confirmadas:
- Bacalar: del 8 al 14 de julio
- Benito Juárez: del 9 al 28 de julio
- Felipe Carrillo Puerto: del 13 al 22 de julio
- Othón P.Blanco: del 15 al 24 de julio
- Playa del Carmen: del 13 al 20 de julio
En cada uno de los municipios el horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas. Para ubicar el centro de entrega que te corresponde puedes ingresar al sitio oficial del Bienestar de Quintana Roo.
Requisitos para recoger los apoyos del programa “Comemos Tod@s”?
- Original de identificación oficial vigente con fotografía
- Hoja impresa del folio de persona beneficiara del programa
- Tarjeta “Comemos Todo@s”
¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?
Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:
- Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega
- Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.
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