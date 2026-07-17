Explosión en quirófano del IMSS en Chetumal obliga a evacuar a pacientes; algunos estaban en cirugía

GENERANDO AUDIO...

IMSS de Chetumal, Quintana Roo. Foto: Uno TV

Un conato de incendio en el área de quirófano del Hospital de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chetumal, capital de Quintana Roo, generó la evacuación de emergencia de unos 50 pacientes que se encontraban dentro hospitalizados.

Pacientes fueron sacados del IMSS tras explosión en quirófano

Testigos relatan cómo al llegar sus familiares se encontraban a las afueras del hospital, incluso quienes se encontraba en cirugía al momento que sucedió la explosión de una lámpara.

“Ya había iniciado su cirugía, de hecho, tiene todavía un catéter de la anestesia, él todavía no siente las piernas, hasta apenas que me acabo de quitar con él, ya cuando entran, empieza a contar que todavía no estaba durmiendo cuando empezó la explosión, porque fue una explosión dentro del quirófano y empezó a agarrar fuego”, explicó Wilberth Caamal, hijo de derechohabiente internado.

¡Con el cuerpo abierto! Paciente fue evacuado tras explosión en quirófano

Añadió que su papá aún anestesiado y con el cuerpo abierto, fue sacado junto a los demás pacientes a la avenida Nápoles, en lo que acudían los bomberos para sofocar el fuego y controlar el área.

“Empezó a salir fuego, humo, dice, todos corrieron y la única que se quedó conmigo era la que estaba operando, la doctora que me estaba operando me dijo que guardara calma, ya después llegaron los camilleros y fue que lo sacaron”, añadió.

Mientras los familiares exigían a los doctores y enfermeros respuesta del suceso, estos se resistían a otorgar información, ya que aseguraban que en el cambio de turno de las 11 de la noche, se les otorgaría uno por uno.

María Terecita Cruz, hija de paciente internada, comentó que se encontraba en llamada con su padrastro a las ocho de la noche, debido a que comenzó a sentir humo, por lo que los enfermeros les entregaron cubrebocas, para presuntamente no sentir el olor.

“Está mal que no permitan que uno entre a ver cómo está su paciente, yo le hablé a mi padrastro y le pregunté ¿Cómo estás? Como es una persona que tiene problemas de salud, me dijo, nos dieron un cubrebocas a todos, – ¿y mi mamá? ¿huele a humo?, – un poquito me dijo, – imagínate, claro que hay humo entonces, si es un área cerrada, urgencias está chiquito. Me lo dijo como a las 8, exactamente cuando estaban todos transmitiendo, cuando estaban las patrullas”, relató.

A la media noche, el IMSS informó mediante un comunicado que el conato de incendio se registró en el pasillo de acceso al quirófano, presuntamente originado por un cortocircuito en una lámpara satélite cuando se realizaban trabajos de mantenimiento.

Precisaron que, ante esta situación, personal de Conservación activó el protocolo de seguridad, atendió el incidente, dio aviso a los bomberos y procedieron a evacuar las áreas de hospitalización.

Familiares exigen respuestas tras explosión en hospital del IMSS

Pero algunos familiares pedían sacar a los pacientes por la incertidumbre de lo ocurrido. Poco antes de la media noche familiares de derechohabientes se concentraron a las afueras del hospital para exigir a los doctores información de sus pacientes y lo que sucederá en las próximas horas tras el incidente.

“Realmente, si no hay nada, mejor que nos la entreguen, firmo que estamos conscientes, nos la llevamos y pues hacemos una vaquita para que le hagan el lavado particular, aunque nos salga un dinero, porque realmente era por eso por lo que la ingresaron y pues ya estuvo, no tiene caso que la tengan aquí, ya ves que está en una camilla”, agregó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.