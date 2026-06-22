Alerta en Quintana Roo: así recluta el crimen organizado a menores de edad

GENERANDO AUDIO...

Detenidos por trata de personas. Foto: FGE Quintana Roo

Durante el fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre dos diferentes acciones en contra de bandas criminales que se dedican al reclutamientode menores de edad. Ambos casos tenían modus operandi similares: atraían a los jóvenes con ofertas de trabajo falsas.

Dan prisión preventiva a reclutador de menores en Quintana Roo

El viernes 19 de junio, la FGE de Quintana Roo otorgó prisión preventiva a Juan Carlos “N”, alias “Coquerito”, acusado de traficar personas menores de 18 años. Al acusado se le vincula con una banda criminal que se dedica al reclutamiento, traslado y alojamiento de menores para utilizarlos en la venta de drogas en Tulum.

El “Coquerito” reclutó a cuatro mujeres, dos originarias de Tamaulipas y las otras dos de Michoacán, mediante ofertas laborales falsas que circulaban en redes sociales como Facebook, WhatsApp y TikTok.

A las jóvenes les ofrecían empleos como meseras, cocineras o trabajadoras de restaurantes y hoteles en Tulum, e incluso les pagaban el traslado a Quintana Roo. Una vez que llegaban eran obligadas a trabajar en la venta y distribución de drogas.

Juan Carlos “N” estará dos años en prisión preventiva, como medida cautelar, en tanto que las víctimas rescatadas quedaron bajo resguardo del Sistema DIF.

Cae sujeto relacionado con el reclutamiento de menores en Quintana Roo

Dos días después, la Fiscalía detuvo a Óscar “N” y/o Cristofer “N”, a quien también se le acusa de traficar con menores de edad para reclutarlos con el crimen organizado.

Las investigaciones mencionan que el reclutador contactó a su víctima en un partido de futbol y le ofreció empleo como mesero; posteriormente, lo obligaron a vender narcóticos en la zona costera de Tulum.

El Ministerio Público integró una carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión. Óscar “N” y/o Cristofer “N” quedó a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica dentro del término constitucional establecido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.