Mientras muchos celebran, él sigue buscando a su hijo

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Mientras miles de familias celebraron el Día del Padre, hay hombres que siguen esperando una llamada, una pista o una noticia que les permita volver a abrazar a sus hijos.

Uno de ellos es Juan José Duarte Alcocer, integrante del Colectivo Buscando por Amor, en Quintana Roo.

Hace dos años desapareció su hijo, Juan de Dios Huerta Cambranis, maquinista en los trabajos del Tren Maya y aunque se ausentaba toda la semana por su empleo, todos los fines de semana regresaba.

Juan José Duarte es un padre buscador desde hace dos años. Fotos: Kattia Espinosa

Pero llegó el día en que no volvió

Desde entonces, su rutina cambió por completo: trabaja para sostener a su familia, participa en búsquedas y vive con la incertidumbre de no saber dónde está su hijo.

“Es muy difícil, la verdad, porque uno como padre es cabeza de hogar, es difícil porque hay que salir, hay que dejar trabajo, hay que dejar familia, pero las deudas no te dejan, tú tienes que llegar y tienes que trabajar y tienes que sacar ganas de tu familia, tienes que prepararte, uno aguanta, todo… Es muy difícil la vida de un papá buscador”. Juan José Duarte

Hoy el silencio ocupa ese espacio y su casa se siente sola

Cada vez que regresa de una jornada de búsqueda, sus nietas le hacen la misma pregunta:

“¿Encontraste a papá?” Y la respuesta sigue siendo la misma.

“Entonces llegar a casa con las manos vacías, es que todos piensan que desde que uno desaparece, el primer día que uno sale lo van a encontrar y lo van a traer a casa, lamentablemente no es así”. Juan José Duarte

Juan cuenta que hablaban todos los días. Compartían bromas, cumpleaños, planes y sueños. Hoy, el silencio ocupa ese lugar.

“Juan de Dios era un muchacho muy alegre, carismático, a quien le podía echar la mano se la echaba sin pensarlo dos veces”. Juan José Duarte

A pesar del dolor, asegura que no piensa rendirse.

Este fue su segundo Día del Padre sin Juan de Dios. Pero también será un día más de búsqueda, de memoria y de esperanza.

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